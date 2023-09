El Ayuntamiento de València sigue "todos los protocolos" para reunir información sobre el accidente mortal en el TEM

PSPV afea al gobierno "ocultar" el suceso y pide explicaciones y Compromís analizará si se han dado las medidas legales

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha asegurado que sigue "todos los protocolos" para reunir información sobre el accidente laboral registrado este jueves en el Teatro El Musical (TEM), en el que falleció un hombre. Así lo ha señalado este viernes el portavoz del ejecutivo municipal, Juan Carlos Caballero, que ha apuntado que el consistorio fue informado "en el momento en el que se produjo" el siniestro.

Asimismo, el representante del gobierno local que forma el PP y preside María José Catalá ha indicado que también se está esperando el resultado de la investigación iniciada por la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo.

"Ayer se produjo una accidente laboral en el Teatro el Musical. En estos momentos estamos recabando toda la información. Los órganos competentes de la investigación son la Policía Nacional y la Inspección Laboral", ha manifestado el edil preguntado por este asunto durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.

Caballero ha asegurado que desde el consistorio, de quien depende el TEM, "se están siguiendo los protocolos" para reunir "toda esa información y poder trasladarla a los órganos correspondientes". "Desde el Ayuntamiento lo que hemos hecho ha sido estar presentes, informarnos, y recoger toda aquella información que nos puedan dar", ha remarcado.

El portavoz del gobierno municipal ha añadido que en los trabajos que se realizan en el TEM y en los que estaba empleado el operario fallecido se contaba con "los planes de seguridad y salud".

Asimismo, ha aseverado que la obra que se está realizando en este "edificio municipal" es "una obra que licitó el anterior gobierno" local --Compromís y PSPV-- y ha destacado que los responsables del Ayuntamiento en la actualidad, el PP, "no tienen por qué dudar de que esos planes que se exigen en el pliego a la empresa adjudicataria" de las obras "estaban y deben estar en orden".

A continuación, Juan Carlos Caballero ha insistido en que el ejecutivo actual está "en el momento de recoger toda la información por parte de los órganos competentes, que son la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo, y actuar en consecuencia".

Preguntado por cuándo conoció el gobierno que preside Catalá el accidente, su portavoz ha respondido que fue ayer, este jueves, tras registrase el suceso. "Nos informaron en el momento en el que se produjo y algún técnico municipal fue a interesarse del tema", ha comentado.

Respecto a las declaraciones de la exvicealcaldesa y portavoz socialista en el consistorio, Sandra Gómez, que ha acusado al gobierno del PP de "ocultar" el siniestro y ha criticado que la alcaldesa no suspendiera su agenda tras saber del accidente y que no trasladara las condolencias a la familia de la víctima, Caballero ha dicho el ejecutivo no entiende "el uso torticero que por parte de la oposición están intentado dar a un accidente laboral".

Igualmente, ha declarado que le gustaría que "el PSOE tuviera altura de miras y la sensibilidad que requiere un accidente laboral como este". "Desde luego, por parte del Ayuntamiento lamentamos muchísimo el fallecimiento por este accidente, de este trabajador. Lamentamos mucho lo ocurrido y mandamos un afectuoso abrazo a la familia y nuestras condolencias", ha subrayado.

El edil ha pedido al grupo municipal socialista que "no trata de utilizar una desgracia, un accidente laboral, como arma arrojadiza para hacer políticas" porque hay "muchísimas cuestiones" diferentes "para hacer política". "Pueden meterse con cualquier cosa, pero culpar al Ayuntamiento de València de un accidente laboral de una empresa externa, de una contrata que ellos mismas adjudicaron durante su época de gobierno me parece un poco ruin", ha apostillado.

Así, Juan Carlos Caballero ha solicitado al PSPV-PSOE que se ponga "al lado del Ayuntamiento" y que "trabaje a su lado para que casos como este no vuelvan a suceder".

Además, preguntado por la razón por la que la primera edil no suspendió su agenda tras recibir noticias del accidente, Caballero ha insistido en que después de conocerlo ayer mismo los servicios municipales entraron "en contacto con la Policía Nacional y con la Inspección" --de Trabajo-- como "órganos competentes en la investigación" y ha pedido esperar a tener esa información para conocer y "ser consciente de lo que ha pasado".

"DAR EXPLICACIONES"

Desde el PSPV-PSOE, el edil Borja Sanjuán ha pedido explicaciones al gobierno Catalá "por ocultar" el fallecimiento del operario y "no suspender la agenda pública como señal de respeto".

"Lo primero que queremos hacer es ofrecer nuestras condolencias como grupo socialista a los familiares de la persona que ha fallecido mientras realizaba trabajos encargados por este ayuntamiento en el teatro El Musical" y "también queremos mostrar nuestra profunda preocupación, porque durante todo el día de ayer el gobierno no informara de este hecho, que lo ocultara y siguiera su agenda con total normalidad", ha insistido Sanjuán.

El concejal socialista ha apuntado que "cuando en una obra encargada por el Ayuntamiento se produce una catástrofe de esta magnitud", esta es "lo suficientemente grave como para que no solamente el ayuntamiento muestre públicamente sus condolencias, sino para que salga a dar explicaciones" de "qué ha pasado" y diga "si se ha puesto en contacto ya con la empresa adjudicataria", así como "si se han cumplido o no las normas de seguridad".

"No se puede hacer como si no pasara nada. Catalá y el gobierno del PP deben aclarar qué pasó, desde cuándo lo saben y explicar por qué ocultaron durante todo un día que un trabajador había muerto en una obra del Ayuntamiento", ha añadido Borja Sanjuán.

"PEDIR EL EXPEDIENTE"

También desde la oposición, la edil de Compromís Eva Coscolla ha trasladado la condolencia de este grupo "a la familia y amigos del trabajador fallecido y ha asegurado que toma "el compromiso de pedir el expediente y realizar el seguimiento de las circunstancias que hayan podido concurrir para garantizar que efectivamente se hayan cumplido todas las medidas legales y que, en caso contrario, se depuren las responsabilidades que puedan derivarse".