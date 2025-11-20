Ayuntamiento de València trabaja con Educación para "resolver con la mayor diligencia" los problemas en el IES Campanar

Sanidad ase0 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado que el consistorio se ha puesto en contacto con el conseller de Educación, José Antonio Rovira, y "ya" se está trabajando conjuntamente para que "se resuelvan con la mayor diligencia" las deficiencias en las instalaciones y en las redes eléctrica y de saneamiento en el IES Campanar.

Madres y padres del alumnado del IES Campanar de València han reclamado a la administración educativa que "no dilate más" y emprenda las necesarias obras de mejora en el centro donde, además, se ha llegado a cortar el suministro de agua debido a la localización de la bacteria de la legionela en dos puntos.

Sobre esta cuestión, la primea edil, en declaraciones a los medios tras la presentación del libro del periodista Francisco Pérez Puche 'Para jardínes, València', ha señalado que "ya" se está trabajando junto a Educación para detercar si esas cuestiones de infraestructuras han tenido algo que ver con este foco de legionela.

"Que no quepa la menor duda de que el Ayuntamiento desde el primer momento que vimos y que observamos que esto había sucedido nos pusimos a trabajar con la conselleria y vamos a exigir diligencia y rapidez para resolver estos problemas y para aportar tranquilidad a la comunidad educativa, que es lo más importante en este momento", ha aseverado.

El pasado martes, fuentes de la comunidad educativa del instituto señalaron que, a través de la herramienta de comunicación Web Familia, el centro trasladó un primer caso de legionela en una alumna que, "afortunadamente, se encuentra en buen estado". Según esta información, la estudiante se realizó una analítica de sangre el 6 de noviembre y ahora se ha recibido el positivo

Al respecto, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha asegurado que no hay ningún paciente ingresado por neumonía o por legionela. Así, ha recalcado que ha llamado a las 10.30 horas de hoy a la Dirección General de Salud Pública y le han confirmado que no tiene declarado ningún caso de legionela ni confirmado ni sospechoso.

La legionelosis es una de las enfermedades objeto de declaración obligatoria a Salud Pública.