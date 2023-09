Ayuntamientos de Alicante y Elche "aúnan fuerzas" para abordar juntas retos comunes y mejorar la conectividad

Crearán un Plan Turístico Intermunicipal y reivindicarán la cesión de la Dama y la ejecución de la Variante de Torrellano



ALICANTE, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Alicante y Elche han reactivado la colaboración y han "aunado fuerzas" para abordar juntas retos comunes, desarrollar el polo de atracción económica y mejorar la conectividad entre ambas ciudades. En concreto, han abordado estrategias conjuntas en materia de turismo, infraestructuras, urbanismo, cultura o deporte, entre otras áreas.

Los alcaldes de Alicante y Elche, Luis Barcala y Pablo Ruz, han mantenido este miércoles un encuentro institucional en el consistorio alicantino, en el que han participado concejales de ambas corporaciones y en el que han sentado las bases de esta colaboración institucional, según han informado los primeros ediles en rueda de prensa.

Barcala ha enfatizado la "ocasión histórica" que permitirá que las ciudades de Alicante y Elche "no se den la espalda, sino se den la mano y juntas aborden los retos". "Los dos municipios se confabulan para trabajar, desarrollar, sumar los esfuerzos y los potenciales. Hoy nace un proyecto de futuro, un proyecto arrollador, en el que probablemente sea el mayor núcleo de población, hablando de ámbitos comarcales, y el mayor núcleo económico de toda la Comunitat Valenciana, que decide caminar en bloque y juntos", ha celebrado.

Por ello, ha reiterado que la reunión es una noticia "muy buena", tras la que trabajarán en el desarrollo del eje Alicante-Elche en materias como son las infraestructuras, el suelo industrial, las comunicaciones y el transporte, las actividades, culturales, deportivas, así como la promoción turística y las ferias de negocio.

Entre las líneas marcadas en el encuentro, Barcala ha recalcado el apoyo "absolutamente incondicional" del consistorio alicantino a la "justa reivindicación" del ilicitano para la cesión "temporal o permanente" de la Dama de Elche; así como el apoyo de Elche a la ejecución "sin paliativos, sin provisionalidades, ni alternativas de la Variante de Torrellano".

"No aceptamos parches. La electrificación es la condena a la no ejecución de la Variante de Torrellano. Rechazamos cualquier alternativa que no sea la variante", ha aseverado.

En materia urbanística y de infraestructuras, también ha apuntado que trabajarán en la conexión con el aeropuerto por vía ferroviaria; una segunda pista para la infraestructura aeroportuaria; y la conexión por tren con la mejora de conectividad de la C1.

Además, Alicante y Elche también exigirán el desarrollo de un tercer carril en la A-70 o la liberalización del peaje de la segunda circunvalación de Alicante, la AP7, además de abordar nuevas vías de circunvalación para descongestionar los dos cascos urbanos.

Asimismo, ha invitado al consistorio ilicitano a participar en el Plan General de Ordenamiento Urbanístico (PGOU) de Alicante, porque consideran que los municipios "no son islas", por lo que las localidades colindantes deben "intervenir, tener conocimiento y opinar para que haya coherencia territorial".

"SUMAR SINERGIAS" A NIVEL TURÍSTICO

En el ámbito turístico, ha señalado que pondrán en marcha un Plan Turístico Intermunicipal y concurrirán conjuntamente a eventos y ferias, donde compartirán estrategias, como previsiblemente harán en Fitur. El objetivo es "sumar sinergias" de una ciudad como Elche, con dos Patrimonios de la Humanidad, y otra con el "potencial y los distintos tipos de turismo" de Alicante.

Asimismo, en los futuros encuentros abordarán la posibilidad de mejorar el aprovechamiento mutuo de nodos industriales de gran valor como el Puerto de Alicante y el Polígono Industrial de Torrellano. Además, en cuanto a los futuros Centros de Congresos en ambas ciudades, Barcala ha apostado por planificar conjuntamente para complementarse.

En el apartado de cultura, han planteado iniciativas coordinadas en actividades museísticas, desde programación a posibles abonos compartidos, así como la posible creación de un circuito museístico común. Asimismo, también han mencionado la gestión conjunta de conciertos y organización de acontecimientos culturales, para abaratar el caché de artistas de prestigio mundial.

CONEXIÓN EMPRESARIAL

En deportes, Barcala ha avanzado que presentarán candidaturas conjuntas de las dos ciudades como sede y subsede "indistintamente" para la atracción de grandes eventos deportivos. Además, han planteado la posibilidad de organizar competiciones compartidas, como puede ser una maratón u otras carreras.

Los máximos mandatarios de los consistorios han destacado la cooperación institucional para reforzar sus candidaturas a las Agencias Estatales. "Se trata de poder reforzarse de manera recíproca para sumar argumentos con los que convencer a las empresas o a las administraciones sobre las bondades de las dos ciudades por las posibilidades que conjugan tanto en plazas hoteleras como en disponibilidad de suelo, o en la preexistencia de determinados ecosistemas económicos especializados en sectores concretos", ha enfatizado Barcala.

En cuanto al ámbito empresarial, han resaltado la importancia de fomentar y coordinar urbanística y estratégicamente la "diagonal" entre el Parque Empresarial de Elche, Fira Alacant y el Área Empresarial de Aguamarga de Alicante, para que exista "conexión a nivel empresarial e industrial entre los dos municipios.

REUNIÓN "SIN PRECEDENTES"

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha puesto en valor una reunión "sin precedentes", que considera que pone "el punto y final a vivir enfrentadas". "Comienza un nuevo relato de amistad, concordia y fraternidad donde ambas quieren lo mejor para la otra", ha afirmado.

Además de los alcaldes, en el encuentro han participado los concejales de Alicante Rocío Gómez (Urbanismo), Antonio Gallego (Hacienda y Deportes), Mari Carmen de España (Empleo, Fomento y Educación), Carlos de Juan (Movilidad Urbana), Ana Poquet (Turismo) y Nayma Beldjilali (Cultura); y de Elche Francisco Soler (Estrategia Municipal), José Claudio Gilabert (Servicios Públicos), Samuel Ruiz (Empleo), José Navarro (Deportes), Irene Ruiz (Turismo y Cultura) y Aurora Rodil (Familia y Mayores).

Los ediles de ambos municipios han establecido sus hojas de ruta para alcanzar los distintos objetivos y antes de Navidad celebrarán una nueva cumbre, esta vez en el Ayuntamiento de Elche, donde verán los avances realizados y seguirán ahondando en los distintos objetivos.