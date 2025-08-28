Los ayuntamientos podrán pedir a Vaersa la reparación del alcantarillado afectado por la dana hasta el 15 de septiembre

Archivo - Imagen de archivo de tareas de limpieza de lodo en Picanya (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha remitido una circular a los ayuntamientos que vieron afectados sus sistemas de alcantarillado tras las riadas del 29 de octubre, en la que informa de la posibilidad de utilizar el Instrumento Autonómico de Respuesta, Atención y Reconstrucción frente a la dana en Valencia para la reparación de estas infraestructuras "esenciales".

En el escrito, la Conselleria detalla que, para "acelerar" la tramitación y ejecución de las actuaciones de rehabilitación del alcantarillado, los ayuntamientos tienen de plazo hasta el 15 de septiembre "máxime ante la posibilidad de episodios de fuertes lluvias en los próximos meses, siempre tras declarar la emergencia de las actuaciones", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Los ayuntamientos interesados en acogerse a este mecanismo podrán dirigirse, antes del 15 de septiembre a Vaersa con el objetivo de formalizar el preceptivo encargo que permita a la empresa pública asumir estos trabajos. La Generalitat ofrece así a los municipios este trámite para realizar "la gestión, atención, coordinación y apoyo material de aquellas medidas que sean necesarias para la urgente reparación de la red de alcantarillado".

Con estas medidas, el Gobierno valenciano "facilita una herramienta para tratar de agilizar las obras necesarias para minimizar los riesgos que pueden comportar posibles episodios de intensas lluvias tras el periodo estival".

El Instrumento Autonómico de Respuesta, Atención y Reconstrucción frente a la dana fue creado mediante la disposición adicional cuarta de Decreto Ley 11/2024, de 12 de noviembre del Consell, por el que se adoptan medidas administrativas y económico-presupuestarias para facilitar la respuesta de la Generalitat como consecuencia de la dana sufrida por la Comunitat Valenciana los días 28 y 29 de octubre de 2024.