Mitin electoral del PP de cara a las elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del PP y del Gobierno de España José María Aznar ha subrayado que España "se juega" la Constitución este domingo, 29 de noviembre, día de las elecciones generales, y ha aseverado que "antes se rompen los golpistas que la nación". A su juicio, "entregar la nación a manos de quienes nos quieren destruir es totalmente absurdo". "Tenemos que recuperar el país, tenemos que recuperar el Estado y tenemos que enfrentarnos a esos desafíos fundamentales", ha expresado.

Así lo ha expresado Aznar, en un acto de campaña de cara al 29N, en València, acompañado del presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, la alcaldesa de la ciudad y candidata del partido al Congreso por la provincia, María José Catalá, así como la número uno del PP al Senado por la provincia de Valencia, Susana Camarero, el presidente provincial del partido, Vicent Mompó, y el vicepresidente del Parlamente Europeo y portavoz del PP en la Eurocámara, Esteban González Pons.

El expresidente y los dirigentes 'populares' han entrado al recinto en el que se ha celebrado el mitin --el Complejo deportivo y cultural La Petxina-- pasadas las 19.40 horas mientras sonaba la canción 'Sweet Child O' Mine', de Guns N' Roses.

Durante su intervención, José María Aznar ha reivindicado la necesidad de recuperar la "estabilidad" y la "fortaleza" de las instituciones españolas y ha calificado estas elecciones como "las más importantes de los últimos 50 años". Ha aseverado, además, que "tenemos un problema de mala política y pésimo gobierno, y eso hay que cambiar". En su opinión, el Estado "se derrumbó" con el apagón, en la dana y en los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, así como "cuando nos invadieron Ceuta" y El Hierro.

"La primera función del Estado son las fronteras y mantener la seguridad y convivencia", ha apuntado, para resaltar que "con las fronteras no se juega y aquí no entra quien le da la gana": "El Estado es que las instituciones funcionen". Tal como ha apuntado, "antes se rompen los golpistas que España", ya que "la nación española es mucho más fuerte e intensa que cualquier cuadrilla separatista". "Un gobernante está para defender los intereses de su país", ha apostillado.

"EL PRECIO DE COMPRAR UN PAÍS"

Ha criticado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por "vender" España. Aquí, ha citado al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, "el prófugo de Waterloo", y a EH Bildu, "el voto más leal" de Sánchez, ya que, según Aznar, "votan todo lo que pida --el presidente-- con una sola condición: que todos los terroristas salgan a la calle". "Ese es el precio de comprar un Gobierno", ha deslizado.

El expresidente del Gobierno ha mostrado su apoyo al candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, que este jueves ha sido insultado e increpado cuando participaba en un acto de campaña celebrado en la plaza de Oñati, en la Universidad del País Vasco, EHU, de San Sebastián.

El expresidente, quien ha visitado Torrent y Valencia durante la jornada, ha expresado su plena confianza en Alberto Núñez Feijóo y ha defendido la necesidad de recuperar la confianza de los españoles en sus instituciones. "Necesitamos líderes fuertes, personas competentes y que no duden".

Aznar ha reclamado una política alejada de la confrontación y centrada en el respeto a la legalidad. "No necesitamos gobiernos que levanten muros y que pongan a unos españoles en unas trincheras y a otros españoles en otras trincheras. Lo que necesitamos son políticos que defiendan la ley, defiendan las instituciones, que sean honrados, que sean honestos y competentes".

Aznar ha destacado el papel de la Comunitat Valenciana en el proyecto político del Partido Popular y en el desarrollo del conjunto de España. "Para el futuro de la nación española, el presente y el futuro de la Comunitat Valenciana es absolutamente esencial". Asimismo, ha reivindicado que "el desarrollo, la prosperidad, la estabilidad, la inversión, la fortaleza y la ambición de Valencia son fundamentales para la ambición de España".

"INDEPENDIENTEMENTE DE LAS SIGLAS"

Por su parte, Catalá ha subrayado que "los valencianos decimos 'no' a Sánchez y 'sí' al cambio", al tiempo que ha proclamado que Núñez Feijóo es "el mejor gestor", una "persona decente" y el "líder" que "podrá dar el cambio tan anhelado que todos los españoles desean". Según la alcaldesa, "España se debate entre democracia y autoritarismo" y "no hay alternativa que no sea Feijóo". Por ello, ha pedido el voto a todos valencianos por el líder del Partido Popular "independientemente de las siglas y por encima de ellas" porque "nos jugamos mucho".

Así las cosas, ha reivindicado el papel de València como tercera ciudad de España y su importancia para el conjunto del país, defendiendo el sentimiento de pertenencia de los valencianos a España. "Nos sentimos tan valencianos como españoles y tan españoles como valencianos. Es más, pensamos que la mejor forma de ser valencianos es ser muy españoles", ha manifestado.

La cabeza de lista del PP al Congreso por la Valencia ha aseverado que "a los valencianos nos duele España", citando la crisis migratoria en Ceuta y El Hierro, así como las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, el volcán de La Palma y la dana. "Nos duele España", ha insistido, para recalcar que "no podemos quedarnos impasibles".

Catalá, además, ha prometido no parar "hasta que València tenga el soterramiento del túnel de Serrería", el "proyecto del túnel pasante", "hasta que los vecinos de la provincia no tenga unas líneas de Cercanías correctas" y "hasta conseguir una financiación autonómica justa que merecemos los valencianos". Y ha reclamado una política de igualdad efectiva y ha criticado lo que ha calificado como "igualdad de cartón" del Partido Socialista. "Hay que empezar a hablar de igualdad, pero igualdad de verdad, no de cartón", ha manifestado.

"ESPRINTAR" PARA "NO CONFIARNOS"

Llorca ha llamado a los 'populares' a realizar un "esprint final" para "no confiarnos" porque "no nos podemos confiar; tenemos que depender de nosotros mismos". Ha criticado al PSOE por "tirar por la borda ocho años" y ha señalado que "el 'sanchismo' es Ábalos, Santos Cerdán, Leire, Zapatero, los accidentes de tren, la invasión de Ceuta, las pulseras anti maltrato" o "el abandono de La Palma, como aquí con la dana".

El líder de los 'populares' valencianos ha reprochado que "ni en el momento más duro que hemos pasado en nuestra historia (Sánchez) nos dijo 'si necesitan ayuda, que la pidan'. Y se ha preguntado: "¿Qué ha mejorado en la Comunitat Valenciana en estos ocho años?". En este punto, ha puesto de relieve que la Generalitat está realizando la reconstrucción de la dana "sola" y "todo sin financiación".

Llorca ha destacado que el cambio iniciado en la Comunitat Valenciana en 2023 demuestra que el Partido Popular puede ofrecer "una alternativa de gestión frente al 'sanchismo'". "Hemos gobernado con muchísimas dificultades y abandonados absolutamente por Sánchez y sus socios, pero hemos conseguido sacar las cosas adelante", ha señalado.

Por último, ha contrapuesto el hecho de que los expresidentes del PP estén participando activamente en la campaña electoral, con la situación de los antiguos dirigentes socialistas. Por eso, ha asegurado que el Partido Popular vuelve a ser la alternativa para sacar a España de un "momento difícil": "En los peores momentos, la gente sabe que solo nosotros podemos solucionarlo".