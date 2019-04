Aznar sitúa al PSOE fuera de la Constitución por pactar con los nacionalistas catalanes

Actualizado 06/04/2019 15:58:05 CET

ALICANTE, 6 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar ha acusado al PSOE de Pedro Sánchez de no ser un partido constitucionalista, "porque no lo es" y ha apelado a la "responsabilidad" para darse cuenta "e impedir que la deriva de futuro se produzca", en referencia a lo que ha considerado un pacto entre socialistas y nacionalistas catalanes para romper España.

"El problema fundamental es la secesión, el intento de ruptura", ha sostenido Aznar que ha criticado que entre las 110 propuestas de Sánchez "no aparece Catalunya en ningún sitio". En ese sentido, ha negado que se les haya "olvidado" o que "no les importe". "No es eso, es que tienen otro programa", ha dicho.