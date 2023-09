Badenas (Vox) dice que renunció a la dedicación exclusiva porque se "hartó" de "injurias": "Todo tiene un límite"

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, Juan Manuel Badenas, ha asegurado que renunció a la dedicación exclusiva en el consistorio ayer porque se "hartó" de "injurias" y porque "todo tiene un límite": "No voy a tolerar que se metan con nadie", ha aseverado.

Así se ha pronunciado el edil en una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles al ser preguntado por si fue la denuncia del PSPV-PSOE a la Agencia Valenciana Antifraude lo que motivó su renuncia y la del edil José Gosálbez a la dedicación, mientras que sus compañeras Cecilia Herrero y Mónica Gil han asegurado que están valorando si hacerlo también.

Para Badenas, ha habido "mucho infundio" en los últimos meses por "determinados grupos municipales --en referencia a Compromís y PSPV-- que acusaban a los miembros de Vox de ser beneficiados por una medida de carácter arbitrario o discriminatorio contra ellos". En esta línea, ha asegurado que a los miembros de su formación no "se les compra".

Hablando sobre su caso, Badenas ha señalado que esta renuncia ha sido un "gesto". "Yo soy catedrático de universidad y esto da una libertad que no saben lo que significa. Hay un refrán en el que se nos llama inmortales. He pasado a una vida peor de concejal, pero lo he hecho con mucho gusto para servir a España. No necesito una dedicación política para desarrollarme como persona y profesional. Soy capaz de tomar todas mis decisiones con absoluta libertad y no me va a influir ni PSOE ni Compromís", ha manifestado.

Sin embargo, sí ha admitido que si los miembros del grupo Vox pasan a ser parte del equipo de gobierno, "a lo mejor estará dispuesto" a volver a la situación de dedicación exclusiva.

ENTRAR EN EL GOBIERNO

Preguntado sobre si ha habido algún ofrecimiento por parte del PP para entrar en el gobierno municipal, Badenas ha dicho que no, aunque sí ha señalado que ha habido "intercambios de palabras y opiniones". Sin embargo, ha dicho que no han recibido ningún ofrecimiento del PP.

Sin embargo, Badenas sí ha señalado que solicitarán entrar con concejalías y "responsabilidades de gobierno" en el consistorio y ha negado que se les haya ofrecido la presidencia o gerencia de fundaciones.

"Hemos venido a trabajar duro", ha señalado, y ha indicado que "en caso de que entren", pedirán "competencias serias y rigurosas" para demostrar lo que "son capaces de hacer en favor de los ciudadanos de València", y ha insistido en que "sin los votos de Vox es muy difícil la gobernabilidad del Ayuntamiento de València".