Balance del año sin peajes en la AP-7: 300 millones de ahorro a los usuarios y un 26,28% más de intensidad de vehículos

El Gobierno está redactando un estudio por tramo para analizar la distribución del tráfico y evaluar la necesidad de actuaciones

ALICANTE, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El año sin peajes en la AP-7 se ha traducido en un ahorro de 300 millones de euros en términos de movilidad para los usuarios y un 1,29 por ciento más de Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos en el tramo València-Tarragona y del 26,68 entre València y Alicante, según los datos expuestos este martes por la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, y el conseller de Obras Públicas, Arcadi España, en el acto de balance de la liberalización de esta vía, celebrado en lo que era el peaje de Ondara (Alicante).

Según Calero, esta liberalización "ha dado paso a la mayor transformación de la movilidad de la Comunitat Valenciana de los últimos 50 años"; ha supuesto un ahorro para los transportistas de entre 2.000 y 2.500 euros anuales por vehículo y de entre 250 y 350 euros por año para las familias que se desplazan habitualmente a València, Alicante u otras ciudades.

"El Gobierno de España se comprometió a que las concesiones cuyo plazo acabara no se iban a prorrogar ni se iban a volver a licitar, para que, de esta forma, las infraestructuras pasaran a manos de la Administración y dejasen de gestionarlas concesionarias privadas para evitar perpetuar los desequilibrios territoriales y la desigualdad entre la ciudadanía en función de su lugar de residencia", ha señalado la delegada, para quien "es evidente que los beneficios sociales más importantes de la utilización de la AP-7 son, y han sido, los ahorros de tiempo de viaje"".

Asimismo, ha detallado que el sector del transporte por carretera es uno de los más beneficiados tras la finalización del peaje en los 374 kilómetros entre Tarragona y València, con un ahorro cuantificado entre los 2.000 y 2.500 euros por vehículo.

Asimismo, para los particulares y autónomos que utilicen regularmente, o al menos una vez al mes, el trayecto completo de la autopista, ese ahorro se sitúa en torno a los 600 euros anuales. Mientras, el ahorro estimado de las familias de la Marina Alta que se desplazan habitualmente a València, Alicante u otras ciudades de la costa alcanza los 250 y 350 euros anuales.

Calero ha apuntado que a la apuesta de la gratuidad del mayor nudo de transporte terrestre y que vertebra la Comunitat Valenciana, como es la AP-7, "se une la apuesta decidida por el Corredor del Mediterráneo, con lo que conseguiremos situar al territorio valenciano como una autonomía puntera en las comunicaciones y competitividad empresarial".

El pasado 31 de diciembre de 2019 finalizó la concesión de los tramos Tarragona-València y València-Alicante de la autopista AP-7. A partir de entonces, la gestión ha correspondido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La longitud total es de 373,7 kilómetros, 86,4 de ellos de Tarragona; 120,5 de Castellón; 88,1 de Valencia y 78,7 de Alicante.

La IMD del total de vehículos en el tramo Tarragona-València durante los meses de junio a octubre de este año refleja 26.635 vehículos, 8.570 de ellos pesados y 18.065 no pesados. En el último año del pago, entre junio y octubre, la IMD fue de 26.295 vehículos, 6.112 pesados y 20.183 no pesados. Por lo tanto, se ha producido un incremento general del 1,29% en IMD, mientras que el incremento en vehículos pesados se cifra en el 40,21% y el descenso de la IMD en no pesados del 10,49%.

En el tramo València-Alicante, durante los meses de junio a octubre de 2020, han pasado 30.843 vehículos, 2.380 de ellos pesados y 28.463 no pesados. El pasado año las cifras de circulación globales fueron de 24.346 vehículos, 1.217 pesados y 23.129 no pesados. Por lo tanto, hay un incremento general del 26,68%, mientras que el incremento de IMD en vehículos pesados ha sido del 95,56% y el incremento de la IMD en no pesados, del 23,06%.

"ELEMENTO DE IGUALDAD"

Por su parte, Arcadi España ha subrayado el "positivo" aporte que la circulación sin peaje "en unas condiciones seguras" por esta vía ha supuesto para el sector turístico y ha puesto de relieve "el elemento de igualdad" que, en su opinión, se ha conseguido con la iniciativa de la liberalización, según ha informado la Generalitat.

"Durante años, y a diferencia de otras comunidades autónomas, los valencianos y valencianas, no hemos podido disfrutar de autovías gratuitas de alta capacidad y hemos tenido que pagar peajes. Con la decisión tomada hace un año por el Gobierno de España y el cumplimento de su compromiso nos igualamos a otros territorios", ha declarado el responsable de Política Territorial.

El conseller ha explicado que los Presupuestos Generales del Estado de 2021, en los que "por primera vez" las inversiones se realizan teniendo en cuenta el peso poblacional de la Comunitat Valenciana, propician una "igualdad en materia de infraestructuras".

PANDEMIA

No obstante, desde Delegación del Gobierno se destaca que la situación generada por la pandemia ha significado una modificación de la movilidad que distorsiona la comparación. El MITMA está redactando dos estudios previos, uno por tramo, para estudiar la distribución de la demanda de tráfico tras la supresión de peaje y evaluar la necesidad de actuaciones en la Red de Carreteras del Estado al cambiar las condiciones de explotación de esta vía.

Estos datos permitirán determinar las mejores soluciones para las actuaciones que se deban acometer, como la remodelación de enlaces existentes o la implantación de otros nuevos, estableciendo su programación.

En el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 se ha incluido una dotación presupuestaria de 400.000 euros (100.000 por provincia afectada) para la 'Mejora de la permeabilidad en AP-7', al objeto de seguir avanzando con estos estudios.