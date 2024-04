Baldoví anuncia una ley para cambiar el sistema de financiación y Mazón le insiste en que se siente a hablar con él

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha anunciado en la sesión de control que su grupo presentará una ley con la que pretende cambiar el sistema de financiación para enviar al Congreso y que, si no se aprueba en seis meses, "automáticamente entre un sistema basado en la población de derecho", así coo un fondo de nivelación.

Ante esta propuesta, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que si ve un punto de acuerdo con la oposición se "tira en plancha" y ha instado a Baldoví a traer algo "sobre lo que poder hablar", pero le ha insistido en que se siente a hablar con él. "Usted me pide que me estudie algo que me propone, pero usted no viene", ha manifestado.

"Usted quiere soplar y sorber al mismo tiempo", le ha dicho Mazón a un Baldoví que antes, en su turno de réplica, le había dicho: "Deje de culpar a todos y comience a votar a favor".

Y es que el síndic de Compromís había utilizado su turno de palabra para recuperar la pregunta que le hizo Mazón en el anterior pleno, en el que cuestionó "¿para qué sirve Compromís?", y ha añadido: "¿y para qué sirve el PP valenciano?".

Baldoví le ha señalado que el 70% de la deuda de los valencianos viene de gobiernos del PP y ha recuperado los titulares de los presupuestos de Rajoy de los años 2015 y 2017 y su baja inversión en Alicante.

Además, ha manifestado que Compromís "sirve para que medio millón de valencianos tengan libros gratuitos", para "multiplicar por tres la dependencia y por dos la Renta Valenciana de Inclusión" o para "hacer públicas las ITV".

"PÓNGAMELO MÁS DIFÍCIL"

"Póngamelo más difícil", le ha respondido Mazón en su turno de réplica, y le ha instado a suspender el apoyo de Compromís al Gobierno de Pedro Sánchez mientras no se apruebe el nuevo sistema de financiación y el fondo de nivelación. "Sea coherente, y a lo mejor algún día puede ser usted también de fiar", ha manifestado.

"¿Sabe dónde está la seriedad?", le ha preguntado. "En hacer las cosas a las que uno se ha comprometido", ha manifestado y ha destacado la aprobación del distrito único para la educación y ha subrayado que han priorizado a las rentas más bajas y familias monoparentales entre otros.