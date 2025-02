Baldoví califica a Mazón de "absoluto fantoche", dice que ya "no se lo cree nadie" y pregunta al PP por qué le mantiene

VALÈNCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha sostenido que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, es un "absoluto fantoche", tras haber confirmado este que el 29 de octubre llegó al Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) a las 20.28 horas y que la alarma al móvil le sonó llegando a este órgano, ha asegurado que al jefe del Consell ya "no se lo cree nadie" y ha preguntado al PP por qué sigue "manteniendo a este mentiroso" al frente de la Comunitat Valenciana.

De este modo lo ha manifestado el portavoz de la coalición, en declaraciones a los medios este miércoles, después de que la Generalitat haya trasladado a la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga los hechos que Carlos Mazón no se encontraba en el Cecopi a las 20.11 horas, momento en el que se envío el mensaje ES-Alert a la población, y de que el propio 'president' haya ratificado esta versión.

"Si hay alguien que puede estar cansado, si hay alguien que puede estar aburrido, si hay alguien que puede estar indignado con el señor Mazón es el pueblo de Valencia", ha señalado Baldoví, que ha cargado contra las "versiones diferentes" aportadas por Mazón.

"Él mismo dijo en declaraciones que llegó --al Cecopi-- después de las siete --de la tarde--. Después de las siete no son las 20.28. Después de las siete son las 19.20 o las 19.25 o las 19.40, pero no las 20.28", ha argumentado el síndic, que ha reprochado al 'president' que si "hay alguien que ha dado versiones diferentes según pasaron los días es él, que dijo en declaraciones que llegó después de las siete".

En este punto, se ha preguntado "quién está mintiendo" y ha considerado que Mazón "ha llegado a un punto que ya no se lo cree nadie" porque es "un absoluto fantoche". "Sinceramente, no sé qué hace el PP español manteniendo a este mentiroso, a este fantoche, a esta persona que no es capaz de decir la verdad al frente de la Presidencia de la Generalitat. Cada día que pasa desacredita más a una institución propia de los valencianos", ha lamentado.

"LA PRESENCIA FÍSICA YA ES ANECDÓTICA"

En esta misma línea, la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, en un mensaje en su cuenta de X en la que ha recogido un fragmento de las declaraciones de Carlos Mazón ante los medios este miércoles, ha considerado "una vergüenza lo que acaba de pasar".

Por su parte, el senador de Compromís, Enric Morera, ha asegurado: "Que Mazón hablaba con Salomé Pradas, directora del Cecopi, es un hecho probado por el listado de llamadas que la Generalitat/Mazón ha facilitado. Por lo tanto, la presencia física ya es anecdótica. La pregunta clave es: ¿por qué no se envió antes un aviso que habría evitado muertes?".

Y desde la cuenta oficial de Compromís en esta red social han señalado que "cada mentira de Mazón es un insulto a las víctimas" de la dana y que "cada nueva versión de la Generalitat es una burla a los cinco millones de valencianos y valencianas". "Echémoslos, ya", añade la coalición.