Baldoví dice que el Gobierno está "desbordado" por la crisis de Ceuta y cree que Marlaska no debería seguir en su puesto

Archivo - El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en una entrevista con Europa Press - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha considerado que el Gobierno de España está "desbordado" por la crisis en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes el pasado mes de julio, al tiempo que ha asegurado que, si él fuera el líder del Ejecutivo central, el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "haría tiempo que no continuaría" en su puesto.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, preguntado por unas declaraciones del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, que afirmó este domingo que el Gobierno de Pedro Sánchez está "desbordado" con la crisis en Ceuta y no descartó que Marruecos "le esté chantajeando" porque puede "tener algo que no conocemos que hace que la presión" sobre el Ejecutivo español sea "todavía mayor".

Sobre estas afirmaciones, Baldoví ha asegurado que está "de acuerdo con la primera parte", ya que considera que el Gobierno "está desbordado". "Un mes y medio después, que siga la crisis abierta en Ceuta me parece que no es de recibo". Sin embargo, sobre el papel de Marruecos, ha abogado por ser "mucho más cauto". "Yo no me atrevería a hacer determinadas afirmaciones en este sentido", ha deslizado.

Y cuestionado sobre si el Gobierno debería haber asumido alguna responsabilidad en forma de dimisiones, más allá de la del jefe de Gabinete de la Delegación de Gobierno en Ceuta, ha contestado: "Si yo fuera presidente del Estado, el ministro del Interior haría tiempo que no continuaría como ministro del Interior".