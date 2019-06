Baldoví incide en que sin "calendario fijado" para cambiar el modelo de financiación, Compromís no apoyará a Sánchez

Publicado 08/06/2019 14:30:27 CET

VALÈNCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS)

El diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha insistido este sábado en que "si no hay un calendario fijado" y si "no hay un acuerdo claro sobre el problema de la financiación que es lo que está afectando al bienestar de los cinco millones de valencianos", el candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, no podrá "contar con el voto de Compromís".

Así se ha pronunciado Baldoví en el Consell Nacional del Bloc --una de las tres formaciones que integran Compromís--, donde ha reivindicado como necesarias para la coalición "la solución a la deuda histórica, la infrafinanciación, los accesos a la autopista (AP-7), la falta de infraestructuras o actuar ante la campaña citrícola".

"Tenemos una moción aprobada en la que se piden medidas para este año con vistas a la próxima campaña y el próximo ministro de Agricultura tiene que poner en marcha de forma inminente para que no tengamos una campaña citrícola tan desastrosa y atender las necesidades de los agricultores valencianos y que la situación del campo no sea una tragedia", ha agregado.

Precisamente este miércoles, Baldoví comunicó al Rey que Compromís no respaldaría una eventual investidura de Sánchez si no hay una negociación previa para "resolver los problemas que sigue acarreando a los valencianos el actual sistema de financiación autonómica".