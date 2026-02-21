Baldoví, sobre la iniciativa de Rufián: "Es el momento de hablar sosegadamente; la discreción es fundamental"

Archivo - El diputado de Compromís, Joan Baldoví (i), junto al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (d) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, al ser preguntado sobre la propuesta del portavoz en el Congreso de ERC, Gabriel Rufián, ha subrayado que "ahora es el momento de hablar sosegadamente", al mismo tiempo que ha calificado de "fundamental" la discreción para llegar a posibles acuerdos.

En estos términos se ha manifestado Baldoví al ser preguntado sobre la iniciativa que dio a conocer Gabriel Rufián el pasado durante su acto en la Sala Galilelo Galilei de Madrid junto al dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, para reflexionar sobre el futuro de la izquierda bajo el lema 'Disputar el presente para ganar el futuro', donde aseguró que no quiere "ilusionar, sino ganar" y eso exige "ciencia, método y orden" en el espacio progresista.

Baldoví ha reconocido que la izquierda ya ha tenido los "focos" y ahora es "el momento de hablar sin focos". Es tiempo "de hablar tranquilamente, sosegadamente y con discreción" porque esta es, a su juicio, "fundamental" para llegar a acuerdos. "Compromís es el ejemplo de que nosotros somos capaces de llegar a acuerdos", ha remarcado.

En palabras del síndic de Compromís en Les Corts, "lo hemos demostrado dentro, somos tres partidos en uno, y lo hemos demostrado cuando hemos tenido que hacer acuerdos con otras fuerzas". "Nosotros somos capaces y cumplimos nuestros acuerdos, pero ahora es momento de hablar sosegadamente", ha señalado.

Del mismo modo, Baldoví ha hecho hincapié en que Compromís es una coalición "que vive y trabaja aquí: en el territorio valenciano". "Nosotros saludamos a todas las iniciativas que está habiendo; creo que es bueno que se debata y se hable y nosotros estamos abiertos a hablar con todo el mundo desde una perspectiva de hacer fuerte las opciones territoriales; hemos demostrado que son capaces de hacerle frente al Partido Popular", ha apuntado.

Así las cosas, ha insistido: "A partir de ahí, hablar con todo el mundo, pero desde la proximidad, desde esas opciones territoriales que están demostrando, como en Aragón, que son las que más pueden confrontar con el modelo del Partido Popular de Vox y que pueden conseguir ese voto que ahora puede estar tentado de quedarse en casa, ese voto del Partido Socialista".

"Nosotros ofrecemos una opción netamente ilusionante, una opción que ofrece esperanza, contundencia, trabajo y constancia, porque nosotros estamos seguros que, en el 27, la derecha dejará las instituciones", ha proclamado.