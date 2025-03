Baldoví insiste en la moción de censura y apela al PSPV: "Solo nos queda presentarla y que cada uno se retrate"

Ve "claro" que Mazón "estorba" en un PP que no sabe "cómo quitárselo de encima" y carga contra el "ridículo" del congreso del PPE

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha insistido en reiterar su oferta al PSPV-PSOE de impulsar una moción de censura contra el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha advertido a los socialistas de que el jefe del Consell "no se va a ir" y que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "de momento, no le va a hacer dimitir". "Por tanto, solo nos queda presentarla y que cada uno se retrate", ha expuesto.

De este modo ha valorado, en declaraciones a los medios, la propuesta anunciada este miércoles por la líder del PSPV, Diana Morant, de adelantar elecciones en la Comunitat Valenciana al considerar esta que tanto Mazón como el PP están incapacitados para seguir al frente del Consell por su gestión de la dana, así como para afrontar la reconstrucción.

Al respecto, Baldoví ha mostrado sus dudas de "dejar la ficha en manos de Mazón" aunque, en cualquier caso, ha mostrado "total respeto a las decisiones de otros partidos". Pero ha advertido: "Ya sabemos que Mazón no va a dimitir, ya sabemos que Feijóo, de momento, no le va a hacer dimitir de momento".

Por ello, ha considerado "absolutamente necesaria" esta moción de censura por "dignidad" y porque "nos lo piden las víctimas" de la dana del pasado 29 de octubre. "Y si el Partido Socialista no quiere presentarla, que nos dejen los cinco diputados que nos faltan y nosotros la presentaremos", ha reiterado.

"Hay mociones que se pueden perder numéricamente, pero que pueden ganar el respeto de la gente. Se puede ganar la dignidad de una cámara que le dice a un presidente indigno que se tiene que marchar. Y lo hemos visto en el Congreso. Hay mociones que se presentaron, se perdieron, pero sirvieron para después poder armar mayorías progresista. Nosotros pedimos lo mismo. Creemos que, por dignidad, por situar a cada uno en su sitio, porque nos lo pide la gente, es necesario presentarla", ha expuesto.

"QUEDARÍAN CLARAS LAS CARTAS SOBRE LA MESA"

Según Baldoví, con esta iniciativa "quedarían bien claras las cartas sobre la mesa", así como el hecho de que Mazón "puede sobrevivir como 'president' de la Generalitat porque tiene a la extrema derecha dándole oxígeno cada semana" en Les Corts Valencianes.

"Es una cuestión de absoluta dignidad y de que cada uno se retrate", ha incidido. "Cada uno tendría que decir si Mazón merece estar como 'president' de la Generalitat y se evidenciaría que es un presidente débil que está en manos de Vox y que es Vox el que está permitiendo que esté ahí", ha añadido.

El síndic de Compromís ha considerado que en asuntos como este el PSPV y Compromís se tienen que "entender", como también respecto a la elección de la vicepresidencia 2ª de Les Corts. "Es un tema que está sobre la mesa y, por tanto, tendríamos que hablarlo", ha apuntado.

En esta línea, ha subrayado que la moción "no" reforzaría al jefe del Consell porque "justamente pondría en evidencia que es un líder débil y que, sin el oxígeno que cada semana le da Vox, no se podría mantener". Además, ha asegurado que en el PP "ya no quieren contestar ninguna pregunta sobre Mazón".

EL PP "TENÍA MIEDO" DE CELEBRAR EL CONGRESO DEL PPE EN VALENCIA

Por otro lado, el portavoz de Compromís en Les Corts ha hecho hincapié en el "ridículo" que, a su juicio, ha hecho el PP con el congreso del Partido Popular Europeo (PPE), que finalmente se celebrará en València los días 29 y 30 de abril, pese a que el PP español había sugerido su traslado a otra sede próxima a Madrid por coincidir en el calendario con el pleno del Congreso de los Diputados. "Es un partido que ya no quiere conocer y ya no quiere apoyar más a Mazón", ha remarcado.

Según Baldoví, el PP nacional "tenía miedo de celebrar el congreso --del PPE-- en València porque es evidente que Mazón no puede salir a la calle". "Fue primero a Bruselas que a Massanassa, Catarroja, Picanya o Algemesí. Queda claro que el PP español tenía miedo de celebrarlo en Valencia, pero ahora, una vez más, queda en evidencia", ha criticado.

Para el parlamentario valenciano, a día de hoy Carlos Mazón "es un activo tóxico y un lastre" para el PP y "así lo atestiguan los editoriales de algunos medios de Madrid próximos" a este partido. "Que ayer Feijóo o Cuca Gamarra --la secretaria general del PP-- no quisieran contestar a las preguntas sobre si Mazón debería dimitir... queda ya claro que Mazón estorba en el PP y que lo que no encuentran es cómo quitárselo de encima", ha aseverado.