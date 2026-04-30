Baldoví minimiza las diferencias en Compromís per València e insiste en que “Oltra será una magnífica candidata”

Archivo - La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y portavoz del Consell, Mónica Oltra, durante un acto de Compromís - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha restado importancia a las diferencias que se produjeron este miércoles en la ejecutiva de la coalición en València, a la que se preveía que asistiera la exvicepresidenta Mónica Oltra pero finalmente no acudió, ha confiado en que encontrarán la “fórmula” para acordar las candidaturas electorales y ha reiterado: “Por supuesto que Mónica Oltra es una magnífica candidata”.

Así lo ha manifestado a los periodistas en Les Corts un día después de la ejecutiva extraordinaria de Compromís per València. A esta reunión se había invitado a Oltra a que asistiera en calidad de invitada, al no formar parte de este organismo, pero finalmente no ha acudió porque la portavoz municipal, Papi Robles le comunicó horas antes que la ejecutiva no iba a pedirle que sea candidata a la alcaldía, sino que iba a tratar cuestiones de procedimientos internos sobre la candidatura, por lo que la exvicepresidenta consideró que no tenía "sentido su presencia allí".

Baldoví, que como Robles forma parte de Més Compromís mientras Oltra es de Iniciativa, ha negado que haya fractura en el seno de la coalición valencianista después de que la exvicepresidenta anunciara el mes pasado su regreso a la política, tras cuatro años apartada de la vida pública, y su intención de aspirar a la alcaldía de València, que gobernó Compromís junto al PSPV entre 2015 y 2023.

Preguntado por si hay fractura interna en la coalición, como ha sostenido este jueves en la sesión de control el ‘president’ Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que “eso es lo que querrían Llorca y el Partido Popular” porque “tienen miedo a convocar elecciones y que los ciudadanos valencianos puedan hablar”:

“Nada más lejos de la realidad –ha esgrimido–. Nosotros tenemos un grupo magnífico en el Ayuntamiento de València que ha estado trabajando y ha sido un digno heredero de los ocho años de gobierno de Joan Ribó”.

Se ha mostrado confiado de que “de una manera o de otra, se encontrará la manera” para acordar la candidatura, ya que ha defendido que Oltra es “la mejor” aspirante a la alcaldía de València y “hay consenso generalizado en Compromís” en ello.

Por contra, ha insistido en que lo que querría la derecha es que “justamente hubiera esa fractura” en Compromís, algo de lo que ellos se “alegran” al ver a PP y Vox “preocupados porque vuelva Mónica Oltra, porque ven peligrar las instituciones que están bajo su control”.

Cuestionado entonces por si piensa que Oltra es una buena candidata para unir a todas las formaciones a la izquierda del PSOE en València, Baldoví ha reiterado que “solo hay que ver las reacciones de la derecha, que se han puesto muy nerviosos con el anuncio de la vuelta de Mónica Oltra”. “Por supuesto que es una magnífica candidata y por supuesto que vamos a ganar el Ayuntamiento de València y la Generalitat”, ha aseverado.

DICE QUE NO HABRÁ DIFERENCIAS PARA PACTAR LAS LISTAS

Respecto a si el desencuentro se deben a la confección de las listas electorales, el síndic ha sostenido que “diferencias no habrá”, sino un procedimiento en el que los órganos interno de Compromís “encontrarán la fórmula” de que sean declarados los candidatos “si así lo consideran”: “Se debe llegar a esa fórmula en la que todo el mundo tenga la capacidad de decidir y de decir: sí, estos son mis candidatos”.

En cuanto a si habrá preferencia en la lista electoral en València de los representantes de Compromís, en el caso de que se alcance una confluencia con otros partidos, ha señalado que “evidentemente” porque tienen “liderazgos consolidados” de personas que ya trabajan en las instituciones. “Pero de eso ya hablaremos porque todavía queda un año, pero seguro que encontraremos la manera de que eso que le da tanto miedo a la derecha sea pronto una realidad”, ha remarcado.

Al ser cuestionado por sus palabras de esta semana a favor de realizar primarias en Compromís, sobre si se refiere a nivel autonómico o también municipal en València, no lo ha concretado: “Ya veremos cómo lo hacemos, de qué manera se designa, pero no está decidido, estamos empezando todo ese proceso”.

Y sobre si quieren contar con Oltra en el acto que dijo que pretende realizar Compromís el 22 o 23 de mayo, Baldoví ha subrayado: “Por supuesto que sí. Me gustaría, y se lo pediré, que esté en los actos. Evidentemente, Mónica Oltra es un activo fundamental para para cambiar la situación y para que recuperemos las instituciones para la gente digna”.

