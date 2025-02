Baldoví pide a Mazón que dimita por decencia con las víctimas y él replica:"Siga en el barro, yo en la reconstrucción"

VALÈNCIA 20 Feb. (EUROPA PRESSS) -

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado este jueves al president de la Generalitat, Carlos Mazón, que debe dimitir por "muchas razones" por su gestión por la dana y la principal, ha recalcado, porque "no ha tenido ni la decencia ni la humanidad de pedir perdón a la víctimas" y le ha espetado: "Es un presidente acabado, amortizado y patético". Por su parte, Mazón le ha afeado: "Siga en el barro, yo en la reconstrucción".

Al respecto, en la sesión de Control de Les Corts, Baldoví ha espetado a Mazón que debería dimitir desde el momento en que lee los autos de la juez de Catarroja que investiga la dana en la que concluye que "la palmaria ausencia de avisos a la población impidió a las personas tomar medidas para protegerse". "A mí me entrarían ganas de llorar, yo no podría vivir", ha admitido Baldoví, que ha pedido al president que "no se ría".

En esta línea, le ha espetado que se le debería "caer la cara de vergüenza" al leer de la jueza que "la emergencia competía al Consell". "No se lee la cara de vergüenza porque la tiene forrada de 'baqueta' --"la cara muy dura, en valenciano", le ha afeado.

Baldoví ha apremiado a los alcaldes y concejales de localidades afectadas, entre ella la de València, María José Catalá, que hoy con la votación que se celebrará a continuación sobre si Mazón debe dimitir "tiene la oportunidad de elegir entre mostrar respeto o despreciar a los muertos y los damnificados por la dana, o entre ser alcaldesa de València o cómplice de Mazón". "Envíen la alarma de una puta vez", ha recordado las palabras que testigos apuntan que dijo el president de la Diputación en la reunión del Cecopi.

Por todo ello, ha recalcado a Mazón que debería "dimitir por muchas razones" al menos tres: "La primera, porque va a enviar tarde, por culpa suya, una alarma que va a producir 227 víctimas; la segunda, porque no va a movilizar todos los recursos y va a rechazar ayuda, hasta 26, pero sobre debe dimitir porque no ha tenido ni la decencia ni la humanidad de pedir perdón a las víctimas, de reunirse con ellas".

"FANGO, EN EL DOLOR, EN EL ODIO"

Por su parte, Mazón le ha replicado que está "completamente centrado en la reconstrucción" y le ha recalcado: "No va a poder parar la recuperación. Olvídese, siga usted en el fango, en el dolor, en el odio".

En ese sentido, le ha criticado "la originalidad" de sus argumentos y le ha recordado que es la quinta vez que le formula la misma pregunta en la sesión de Les Corts. Así, ha recalcado que a los quince días de la dana compareció en Les Corts para que "pasáramos diferencias y que nos uniésemos para reconstruir". "Y cuatro meses después es una palabra que usted no ha conjugado. Usted se empeña en destruir. Es su decisión. Ahí queda su ética política. Sigue usted haciendo lo que siempre hace. Sigue haciendo del dolor su negocio. Y del odio su combustible político. Allá usted a mí me encontrará trabajando", le ha recriminado.

En ese sentido, le ha preguntado que "cuál es su prioridad" si "reconstruir y devolver a la ciudadanía la normalidad o seguir revolcándose en el dolor y en el odio para hacer la única política que sabe hacer". "Tendrá que tomar una decisión, porque lleva usted cuatro meses en la misma, yo sé que no le resultará sencillo para alguien que lleva 20 años en política sin haber solucionado nada, nunca, para la Comunitat Valenciana y encima exhibiendo su éxito político, pura marca compromiso", ha señalado.

"INSULTO A LAS VÍCTIMAS"

En su réplica, Baldoví ha remarcado a Mazón que "cada mentira que dice es un insulto a la memoria de las víctimas y a su sufrimiento, debe dimitir porque no está a la altura de este pueblo, un pueblo que sí que va a asumir esa responsabilidad , qué orgullo del pueblo, qué manera de estar a la altura y qué diferencia hay entre usted y su gobierno", ha recalcado: "Por eso nunca nos hemos sentido tan orgullosos de ser valencianos y tan avergonzados de un gobierno tan indignado, tan inmoral, en manos de Vox, que una vez más hoy le salvará el cuello mientras masacra a su vicepresidente, Gam Pampols", ha señalado.

En ese sentido, ha recriminado: "Qué papelón suyo y el de Vox, que no se atreva a dar la cara y que impida que los valencianos vean cómo salvar a un presidente incompetente". "Un irresponsable y un mentiroso, Nosotros lo tenemos claro. Eso me lo ha dicho una víctima a la entrada. ¡Mazón, dimisión con la cara bien alta!", ha subrayado.

Finalmente, Mazón le ha vuelto a recriminar que de "nuevo ni una sola propuesta para la recuperación y de nuevo más dolor, más odio, más dimisión, más puesta en escena". "Lleva cuatro meses usted con lo mismo", ha señalado.

Por contra, ha destacado que la semana que viene es "una gran semana para la "educación y para la libertad en esta comunidad" con la consulta a las familias para elegir la lengua base en la educación de sus hijos. "Libertad sin ira y sin gritos, señor Baldoví", ha recalcado.

En ese sentido, ha apuntado que "lo que les hace rabiar no soy yo, no es el PP, sino que haya libertad individual ya por fin en la Comunitat Valenciana" y le ha cuestionado qué problema tiene Compromís con "la libertad de las personas y con los derechos individuales". "Las familias hoy pueden elegir el centro escolar que quieren porque hoy tienen esa libertad y antes no, tienen derecho a decidir la educación de sus hijos, le guste a usted o no", ha apostillado.