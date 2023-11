Baldoví rechaza la convocatoria de Mazón porque no quiere "fotos sin contenido" y pide "hechos" que le den credibilidad

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha comunicado por carta al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que rechaza acudir a la ronda de diálogo que ha convocado para este miércoles para buscar "puntos de encuentro" en los "asuntos importantes" para la Comunitat Valenciana con los partidos de la oposición y con Vox, en el gobierno, ya que, según señala, no quiere "fotos sin contenido" y reclama "hechos" que den credibilidad al jefe del Consell.

Así se lo traslada en una misiva en la que responde a la ronda de diálogo propuesta por Mazón, y en la que le expone algunas "reflexiones". "Desde Compromís, coincidimos en el valor del diálogo y acuerdo entre diferentes en una sociedad democrática avanzada" pero sostiene que no se puede "confundir el diálogo cono un monólogo, ni el acuerdo con la imposición".

"Conceptos tan nobles y positivos como el diálogo o el acuerdo no pueden ser usados como excusa para propiciar fotos sin contenido, sino que tienen que ser prácticas constantes de un gobierno y de una mayoría parlamentaria en su día a día. Dicho de otro modo: las palabras tienen que ir acompañadas de hechos que les dan credibilidad", ha expuesto Baldoví.

En esta línea, expresa su intención y la de su grupo de participar "de cualquier iniciativa que tenga por objetivo mejorar la vida de los valencianos y valencianas" pero advierte de que este objetivo "se tendrá que concretar en acciones que rectifiquen la deriva de este Consell y de la mayoría parlamentaria que le da apoyo en Les Corts", en referencia a Vox.

Para el síndic de Comrpomís, "no es coherente hablar de diálogo y acuerdo con la oposición mientras se utiliza de forma partidista Les Corts con la celebración el pasado día 22 de una sesión ordinaria en la que los grupos de la oposición no tuvimos oportunidad de plantear las cuestiones que consideramos de interés".

"DEGRADACIÓN DEMOCRÁTICA"

Además, ha destacado que han vivido otros episodios que apuntan "hacia una creciente degradación democrática e institucional como, por ejemplo, la imposición de un protocolo que invisibiliza la condena de la violencia machista, la censura en instituciones culturales valencianas, los vídeos señalando a representantes legítimos de los valencianos, la presencia de miembros del Consell en el acoso a sedes de partidos políticos, o incluso, el insulto directo de un conseller hacia un diputado de mi grupo parlamentario en una sesión de comisión sin una posterior disculpa".

Por tanto, ha insistido en que "no es coherente hablar de diálogo y acuerdo sobre agenda valenciana cuando todavía desconocemos el posicionamiento del Consell en este materia". "Si el Consell no tiene la capacidad de contar con una posición común y unificada en temas tan importantes como la necesaria condonación de la deuda, entendemos que lo que se nos plantea no es un diálogo institucional en nombre de la Generalitat sino entre partidos políticos, para el que contamos con espacios más que consolidados como el propio parlamento o la Plataforma per un Finançament Just".

En esta línea, ha recalcado que "no es coherente hablar de diálogo y acuerdo sobre renovación de órganos mientras los grupos parlamentarios que apoyan al Consell tramitan una modificación de la Ley de Creación de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació que les permitirá imponer sus candidatos eliminando la garantía de las mayorías reforzadas que estipula la ley actual".

A su juicio, "cambiar las reglas del juego y abrir la puerta a la imposición de candidaturas no es una invitación al diálogo y el acuerdo en este tema". Por todo esto, "entendemos que no estamos siendo invitados a una sesión de trabajo serio y sistemático para buscar acuerdos sino a una escenificación para blanquear las repetidas acciones del Consell y de la mayoría que le da apoyo que van en contra, precisamente, del espíritu del diálogo y el acuerdo", ha indicado en referencia a Vox.

REMITE A LES CORTS

Por lo tanto, ha asegurado que este miércoles los diputados y diputadas de Compromís seguirán su trabajo en Les Corts, "que tendría que ser centro de la vida política valenciana y escenario de acuerdos entre los diferentes grupos parlamentarios".

En este sentido, una vez el Consell acuerde una "posición común" sobre la agenda valenciana le plantea la posibilidad de remitir una comunicación a Les Corts para poder debatir su contenido y acordar las propuestas de resolución que los grupos parlamentarios consideren oportunas.

Así mismo, solicita la convocatoria urgente de la Comisión mixta Consell-Corts para la reforma del sistema de financiación y valoración de la deuda histórica "con la asistencia de los expertos para poder trabajar las oportunidades que abre la nueva situación política en el Estado".