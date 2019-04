Baldoví: "La santísima trinidad de la derecha agita los espantajos para que no hablemos de su agenda oculta"

Publicado 13/04/2019 14:52:02 CET

El cabeza de lista al Congreso llama a "reventar las encuestas" en el acto central de campaña de la coalición

VALÈNCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Compromís a la Presidencia del Gobierno central, Joan Baldoví, ha advertido este sábado que "la santísima trinidad de la derecha en Madrid y València agita los espantajos para distraer y que no se hable de su agenda oculta", con la que pretende "desmantelar el estado de bienestar".

Así se ha pronunciado durante el acto central de campaña de la coalición valenciana para las elecciones autonómicas y generales del 28 de abril, un acto en el que también han participado la candidata a la Presidencia de la Generalitat, Mónica Oltra, y los candidatos autonómicos y nacionales Fran Ferri, Vicent Marzà, Aitana Mas, Ignasi Candela, Marta Sorlí y Juan Ponce. Al acto, en e Jardín del Turia de València, han acudido alrededor de 2.000 personas.

Baldoví ha criticado que en la Diputación Permanente, cuando se hablaba del subsidio para mayores de 52 años, de que las personas que cuidan a los mayores cotizaran, del alquiler y del Brexit, "de las cosas importantes de la vida", al presidente del PP nacional, Pablo Casado, "se le ocurrió, creía que era gracioso, hablar de 'oteguidecretos' y de decretos abertzales".

En este sentido, ha señalado que a una persona parada o que cuida de sus padres "no le importa quien vota qué" ni "si vota Bildu o 'Baldo'. "La santísima trinidad de la derecha agita los espantajos en València y Madrid para que nos distraigamos y no hablemos de esa verdadera agenda oculta que no sacan en campaña, que quiere destruir el estado de bienestar, que quiere quitarnos derechos que nos han costado años, que quiere servir a los derechos de los poderosos, destruir al estado madre, la Generalitat madre, que son los que se ocupan de las cosas importantes de la vida", ha recalcado.

Además, ha lamentado que la tercera preocupación para los ciudadanos según la encuesta del CIS sean los políticos, cuando los "políticos son un problema cuando roban o cuando utilizan las alcantarillas para escuchar", pero ha indicado que "la política ha de ser una solución".

Baldoví ha explicado que ya es abuelo y que tiene un nieto, Manel. "Dicen que cuando los niños nacen llevan un pan bajo el brazo, pero cuando nacen los niños valencianos llevan una deuda de 9.500 euros bajo el brazo", motivada por una "financiación absolutamente injusta" que "acompañará a Manel toda su vida si no se hace algo".

Por todo ello, ha reivindicado que "la política debe ser la solución a la deuda que lleva Manel bajo el brazo", como también la que garantice que se le atienda en la sanidad pública, que tenga una educación de calidad" y que "pueda trabajar en su tierra", que sea "feliz" y no le "dejen a la intemperie". "Las cosas importantes de la vida, las cosas que importan a Compromís", ha resaltado. "La política puede ser la solución a la falta de inversiones que sigue castigando y que podría crear 25.000 puestos de trabajo", ha agregado.

El cabeza de lista de Compromís ha remarcado la voluntad de la coalición de "ser decisivos" en Madrid para que el "Gobierno resuelva los problemas de los valencianos". Ha instado a "votar cn el corazón y el cerebro, no con el hígado" y desde el "miedo". "Vamos a reventar las encuestas", ha asegurado.

Además, durante su discurso, se ha referido a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que "quiere suprimir la Conselleria de Transparencia" y a la que "le gusta el rock radical vasco". "¿Por qué le gustará?¿Sabéis que grupo le gusta? Eskorbuto", ha señalado, para aludir a la canción 'Mucha policía, poca diversión'. "Es lo que le molesta a Bonig, por eso quiere suprimir la Agencia Antifraude", ha ironizado.