Baldoví valora que Pedro Sánchez pulse a los movimientos sociales, aunque cree que le pedirán no llegar a elecciones

Publicado 01/08/2019 13:27:54 CET

ALICANTE, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha opinado este jueves que le parece bien que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reúna con los movimientos sociales, aunque ha afirmado que le dirán "lo mismo" que a quienes "te encuentras por la calle: No nos volváis a llevar a elecciones".

Baldoví ha señalado que en el proceso de investidura fallido Sánchez ha constatado "todo lo que se podía hacer mal y se hizo mal" porque empezó "tarde" el proceso negociador y habló de personas antes de programa de Gobierno. "Es empezar la casa por el tejado", ha sostenido y, por ello, ha dicho que le parece "bien" que Sánchez se reúna con los movimientos sociales.

En ese sentido, ha anunciado que Compromís ayudará "en todo aquello que pueda" pero ha incidido en que su respaldo a Sánchez dependerá de compromisos concretos del ejecutivo en materia de dependencia, financiación y deuda. Y ha dicho tener constancia de que el PNV también "intentará" trabajar para que el acuerdo sea posible.

Además, en base a encuestas publicadas ha subrayado que la ciudadanía "ya dijo lo que quería" y ha asegurado que "la única alternativa posible" pasa por un gobierno progresista. "Cualquier otra alternativa no sirve, no tiene camino y no tiene votos suficientes", ha enfatizado.

En ese sentido, ha afirmado que explorar a PP y Ciudadanos es una "vía muerta" y ha enfatizado que debería "materialice pronto", a partir de la semana que viene, un nuevo proceso negociador porque la gente "no quiere que se haga dejadez y no se deje pasar el tiempo como en la primera parte".

Al respecto, ha ejemplificado que se ha encontrado a gente que le ha pedido que no se llegue a las elecciones y ha detallado que un sobrino suyo le ha advertido de que si terminan convocándose nuevos comicios no le votará: "Es una anécdota, pero es el sentir mayoritario".

"Confiamos llegar a septiembre de otra manera", ha dicho y ha remarcado: "Vamos con el espíritu, la voluntad y con las ganas de llegar a un acuerdo que es lo que me han pedido hoy en el ascensor".

Y ha indicado que "los únicos" que quieren nuevas elecciones "son los que las han perdido" porque desean "volver a jugar para ver si les toca, si no un pito una pelota".

A LA VALENCIANA

Por ello, Baldoví, en una comparencia de prensa en Alicante, ha emplazado a Podemos a hablar y ha puesto de ejemplo la negociación que se ha llevado a cabo "aquí", porque, a su juicio, "sin querer vacilar" es el método "de sentido común para llegar a un acuerdo".

"Hablar de un programa de gobierno, crear las complicidades y desbrozar todo aquello que pueda separar y después decidir qué clase de gobierno pueda haber: De coalición, a la portuguesa o de cooperación", ha manifestado.

EL SÍ DE COMPROMÍS

Baldoví ha incidido en que Compromís negoció sobre la base de un documento que abordaba cuestiones como el efecto del acuerdo con Mercosur en la agricultura valenciana y medidas concretas de "ayudas directas" para los afectados por el acuerdo de cítricos con Sudáfrica.

Además, se planteaban las inversiones en la Comunitat en base al Estatut valenciano y que debían ser acordes al peso "específico" de la población y cuestiones relativas a la infrafinanciación valenciana en aspectos como las entregas a cuenta, como "balón de oxígeno" para la economía.

Joan Baldoví ha destacado, además, que se buscaba la implicación del Gobierno para actuar sobre la deuda valenciana, que supone el 25% del presupuesto de la Generalitat, y para que en el plazo de un año exista un nuevo sistema de financiación autonómica. "Nada de estudios", ha afirmado.

Finalmente, Compromís abordó en su documento la necesidad de que el Gobierno central asuma el 50% del coste de la Dependencia, ya que las comunidades autónomas costean actualmente el 88% del total.