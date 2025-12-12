Baleària y los puertos de València y Palma impulsan un corredor verde con emisiones cero a partir de 2030

La vicepresidenta primera y consellera de Consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, durante el acto de presentación y firma del acuerdo para la implantación del Corredor Marítimo Verde en Valencia. - GVA

Baleària y los puertos de València y Palma han firmado este viernes un acuerdo de colaboración para desarrollar el primer corredor verde marítimo de España, en el que fijan el año 2030 como horizonte para operar con cero emisiones en esta ruta, mediante el uso de biocombustibles en los dos buques de Baleària que prestan los servicios de transporte de pasajeros y mercancías en esta línea.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Javier Sanz, han firmado el acuerdo este viernes en la presentación del proyecto en València, en la que han participado el secretario de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Joan Groizard, y el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez, así la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero.

Baleària tiene como objetivo descarbonizar la ruta entre València y Palma en 2030. Para ello, destinará a esta línea dos de sus buques dotados con motores duales que consumirán únicamente biogás en 2030, según ha explicado la empresa en un comunicado.

Además, Baleària incorporará baterías a bordo para disponer de electricidad renovable para usos auxiliares durante la navegación e instalará sistemas de conexión OPS a bordo.

Adolfo Utor ha destacado que se trata de un proyecto pionero para la descarbonización del sector marítimo español: "Es una apuesta competitiva sostenible, que se anticipará dos décadas al objetivo de cero emisiones para 2050. La ruta València-Palma será el primer corredor verde entre dos puertos españoles. Este acuerdo público-privado supondrá un avance significativo en la movilidad de los pasajeros y de las mercancías esenciales entre la Península y Balears

Por su parte, las autoridades portuarias de València y Baleares, dentro de sus planes de descarbonización, acelerarán la construcción de infraestructuras para la carga de baterías en puerto, y explorarán la disponibilidad y el desarrollo de suministros de combustibles bajos en carbono.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Javier sanz, ha subrayado: "Proteger nuestro mar y nuestras ciudades es compatible con el desarrollo portuario; de hecho, es condición para un desarrollo sostenible. Los puertos de Baleares tienen la responsabilidad y la oportunidad de liderar la transición hacia actividades marítimas más limpias y silenciosas".

Potr otro lado, la presidenta de Valenciaport, Mar Chao, ha señalado que "este corredor verde refuerza el liderazgo de la empresa que lo promueve, y contribuye a reforzar la pujanza de la comunidad portuaria de Valenciaport en el proceso de descarbonización que nos une". Además, ha explicado que el proyecto va en línea con la hoja de ruta fijada por la Autoridad Portuaria a través del Plan Net Zero Emissions.

"LIDERAZGO DE LA COMUNITAT VALENCIANA"

Susana Camarero, ha destacado que "el corredor marítimo verde entre los puertos de Valencia y Palma de Mallorca refuerza el liderazgo de la Comunitat Valenciana en transición energética y movilidad sostenible", según recoge la Generalitat en un comunicado.

La vicepresidenta ha subrayado que "este proyecto va mucho más allá de una conexión marítima; es una apuesta de futuro que une territorios, economías y una manera compartida de entender el progreso desde la sostenibilidad, la innovación y la responsabilidad".

Además, ha apuntado que "la actividad del Puerto de Valencia tiene un impacto directo y tangible en nuestra economía, porque genera decenas de miles de empleos directos e indirectos y aporta en torno al 2,5 % del PIB de la Comunitat Valenciana".

Camarero ha afirmado que "el liderazgo del Puerto de Valencia no se basa solo en cifras, sino también en su capacidad para evolucionar como modelo económico, apostando por la innovación, la digitalización y, de manera decidida, por la sostenibilidad".

En este sentido, ha explicado que "los grandes puertos del mundo ya compiten también por su capacidad para reducir emisiones y ofrecer cadenas logísticas más limpias y eficientes, una dinámica en la que el corredor marítimo verde cobra pleno sentido".

Camarero ha destacado que "la transición energética solo será un éxito si se construye desde la colaboración público-privada, articulando alianzas entre administraciones, autoridades portuarias y empresas para generar empleo, competitividad y sostenibilidad simultáneamente".