Ballester: "No hace falta decir que si pierdes te vas, y tampoco hay que decir que has ganado cuando no has ganado"

VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La número dos de la candidatura de Un Podem al Capdavant, Ángela Ballester, ha afirmado que "aceptar la democracia y saber perder se supone que es fácil" y ha agregado: "No hace falta decir que si pierdes te vas, y tampoco hace falta decir que has ganado cuando no has ganado. Es sencillo. Pero no, hay quien no sabe".

Ballester ha publicado este tuit --que ha retuiteado el número uno de su candidatura, Fernando Navarro-- este sábado después de la rueda de prensa de la nueva coordinadora general, Pilar Lima, y la reacción de la otra candidata, Naiara Davó.

Por su parte, Lima ha afirmado que los resultados eran "ajustados" pero no un "empate técnico" y ha indicado: "Ahora ya no somos candidaturas, ahora somos todos Podem", al tiempo que ha apostado por "fortalecer el partido" con un modelo de "tres patas" en formado por los representantes en Les Corts, el Consell y la formación.

Tras ello, Davó ha asegurado --también en Twitter-- compartir el análisis de Lima, y ha "asumido el mandato" de seguir como síndica de Unides Podem en Les Corts.