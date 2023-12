Ballester promete cambiar ordenanza de contaminación acústica para suprimir limitadores de sonido en verbenas falleras

Avanza cambios "importantes" en la Crida, que contará con "mucha más megafonía", y medidas "muy fuertes" para evitar el consumo de alcohol



VALÈNCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, ha avanzado que el próximo mes de enero presentará una moción para modificar la ordenanza de contaminación acústica con el fin de eliminar la "problemática" que supone la exigencia de los limitadores de sonido en las verbenas falleras.

El edil, durante la asamblea de presidentas y presidentes de falla del mes de diciembre, celebrada este miércoles, ha detallado al respecto de que ha remitido una carta a los servicios jurídicos del Ayuntamiento en la que solicitaba una moratoria sobre esta cuestión.

No obstante, ha informado de que se ha denegado la misma, puesto que en la actualidad, un año después de la aprobación de la ordenanza, esta medida "ha perdido su finalidad", según han argumentado los servicios jurídicos del consistorio.

"Esta contestación tiene su parte de razón", ha considerado Ballester, que ha reconocido la "dificultad del cumplimiento" de la ordenanza en cuanto a los limitadores de sonido, que ha remarcado que es "heredada" por el anterior gobierno. De hecho, ha afirmado que desde su grupo --el PP-- "pelearon desde que salió" la ordenanza, a la que no votaron a favor, para que incluyera una "excepción" que fuera el bando fallero. Pese a ello, ha afirmado que ahora "hay que cumplirla y acatarla".

Precisamente, ha mostrado su "compromiso" de que de cara al próximo ejercicio fallero --2024-2025-- "no se tendrá" este "problema", puesto que es su voluntad modificar la ordenanza. Además, ha apuntado que la modificación de la misma requiere de "cuatro a cinco meses", por lo que "no llegamos a tiempo" para las Fallas de 2024. "El año que viene este punto no estará", ha garantizado.

Sobre esta misma cuestión, el presidente de la Interagrupación de Fallas, Fernando Manjón, ha advertido de la "incapacidad técnica" de las comisiones falleras para poder llevar "a buen puerto" la norma de contaminación acústica, en el punto sobre los limitadores de sonido, y ha asegurado que sería "estupendo" que se consiguiera "quitar" esta cuestión de la citada ordenanza.

"No es de recibo que se nos aplique --a las comisiones falleras-- la misma ordenanza para desarrollar actividades cuatro días --al año-- que a otros que las desarrollan durante 365 días, no tiene ningún sentido", ha argumentado. Al margen de ello, ha reclamado al edil de Fallas "alguna solución" para esta cuestión, "al margen de decir que no se puede hacer nada". "Que nos digan cómo lo solucionamos", ha insistido.

Al respecto, ha indicado que según un informe que ha solicitado a una empresa del sector resultaría "imposible" que todas las comisiones falleras que lo requirieran pudieran disponer de este aparato, así como de los sendos técnicos.

BANDO FALLERO

Por otro lado, el presidente de la JCF, Santiago Ballester, ha agradecido de nuevo la "sensibilidad" del concejal de Policía Local, Jesús Carbonell, tras el acuerdo alcanzado para dejar en "recomendación" la limitación de la venta de alcohol hasta las dos de la madrugada durante las próximas Fallas en las barras instaladas en las verbenas en la calle, algo que ha considerado una "buena noticia".

Sin embargo, ha adelantado que de cara al próximo ejercicio fallero solicitará que la Policía Local, si pretende establecer como obligación esta medida, presente "un estudio en el que diga que las barras de las fallas son las que causan reyertas en la calle". En cualquier caso, ha afirmado: "El año que viene hablaremos, siempre aportando datos".

Por su parte, el presidente de la Interagrupación ha mostrado su "agradecimiento" a la delegación de Policía Local tras el acuerdo alcanzado. Manjón, que también ha celebrado esta decisión, ha denunciado que esta limitación, en caso de haberse aplicado como prohibición, hubiera "atentado contra los derechos fundamentales de los falleros", puesto que se hubiera permitido la venta de alcohol "a todo el mundo" menos a este colectivo.

"CAMBIOS IMPORTANTES" EN LA CRIDA

Finalmente, en el apartado de ruegos y preguntas, el concejal Santiago Ballester ha avanzado, tras el ruego del representante de una comisión fallera, "cambios importantes" en el acto de la Crida. Así, ha detallado que la organización contará con medidas "muy fuertes" para evitar el consumo de alcohol, así como con "mucha más megafonía" para que todos los asistentes puedan escuchar el acto "fantásticamente". "Lo tenemos contemplado", ha detallado.