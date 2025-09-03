El Banco de Alimentos de Valencia envía a los afectos por los incendios un tráiler con productos de primera necesidad

VALENCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimento des València ha puesto en marcha este miércoles el envío de un tráiler "cargado de esperanza y productos de primera necesidad" a las zonas devastadas por los recientes incendios para proporcionar "un alivio inmediato a las familias que han perdido sus hogares y medios de vida".

La situación de emergencia ha activado la solidaridad de toda la Comunitat Valenciana y, desde el Banco de Alimentos de Valencia, "han trabajado a contrarreloj para clasificar y empaquetar, este primer envío de ayuda vital que ya está en camino, con destino Ourense, Lugo (zona Quiroga) y las Médulas de León, para demostrar que la empatía se convierte en acción", ha informado la organización en un comunicado.

Para la entidad, la reciente y devastadora dana del pasado 29 de octubre que impactó en gran parte de la província de Valencia, "ha dejado una huella imborrable": "Esa experiencia ha cimentado una solidaridad especial, un profundo sentimiento de hermandad con quienes sufren la devastación de los incendios y que hoy se refleja en este gesto", ha señalado.

"'El poble salva al poble' (el pueblo salva al pueblo) no es solo un lema, es la filosofía que impulsa cada kilo de ayuda enviado, cada hora de voluntariado, y cada acto de generosidad que surge de esta tierra. Es un recordatorio de que, cuando un pueblo sufre, otro extiende la mano para levantarlo", ha aseverado la organización.