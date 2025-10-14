Una banda integrada por músicos damnificados de la dana actuará en Chiva en homenaje a víctimas y voluntarios

El Institut Valencià de Cultura, CaixaBank y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana impulsan un concierto solidario en homenaje a las víctimas y voluntarios de la dana. - GVA

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC), en colaboración con CaixaBank, a través del programa 'CaixaBank escolta València'; y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) organizan un concierto extraordinario para rendir homenaje a las víctimas, damnificados y a todos los profesionales y voluntarios que desempeñaron un papel crucial durante la dana que asoló Valencia el 29 de octubre de 2024.

El concierto tendrá lugar el sábado 18 de octubre, a las 12.00 horas, en el Teatro Astoria de Chiva (Valencia). Esta iniciativa reunirá sobre el escenario a una banda sinfónica singular integrada por 65 intérpretes que vivieron en primera persona la emergencia.

Entre ellos se encuentran fisioterapeutas, técnicos/as en emergencias sanitarias, enfermeros/as, médicos/as, personal de las Fuerzas Armadas, policías locales, agentes de la Policía Nacional, miembros de la Guardia Civil, coordinadores/as de servicios en residencias de la tercera edad, técnicos de emergencias y protección civil, personal de Cruz Roja, militares, voluntarios y también personas damnificadas por la riada.

El concierto, dirigido por Hugo Chinesta, incluirá el estreno absoluto del pasodoble 'Espíritu solidario', compuesto por el propio maestro en homenaje a quienes actuaron con entrega y compromiso durante la catástrofe.

El repertorio, con "un marcado acento valenciano", recogerá obras de compositores como Ferrer Ferran, Manuel Palau, Manuel Penella, José Serrano o José Padilla, con la colaboración del tenor Juan Ledesma como solista invitado, detalla la Conselleria de Cultura en un comunicado.

La entrada es libre hasta completar aforo y se mantiene activo el código bizum para recibir donaciones a sociedades musicales afectadas por la riada: 10542.

Previamente al concierto se han realizado ensayos y jornadas de convivencia con los músicos en l'Alqueria Julià - Casa de la Música, sede de la FSMCV.

'CaixaBank escolta València' es una iniciativa puesta en marcha en 2014 por CaixaBank, en colaboración con el Institut Valencià de Cultura y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, dirigida a apoyar a las sociedades musicales valencianas y promover la actividad musical y educativa en el territorio.

CONVOCATORIA ANUAL BECAS

Entre las líneas de este proyecto se encuentran la convocatoria anual de becas para estudiantes de las escuelas de música; los concursos, festivales y ciclos de conciertos de orquestas de la Comunitat Valenciana; el proyecto de recuperación de patrimonio 'Música a la llum', y L'Alqueria Julià - Casa de la Música, rehabilitada por CaixaBank, y que alberga desde finales de 2020 la sede de la FSMCV.

Tras la catástrofe del 29 de octubre de 2024, la entidad financiera destinó 100.000 euros de este programa a la recuperación de sociedades musicales afectadas.