Banksy, Escif, Blu y fotoperiodistas alzan la voz por la dignidad del pueblo palestino en una exposición en La Nau

Reproducción de la obra de Banksy y Escif. - REMITIDA UV

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València (UV) inaugura este miércoles la exposición 'Naixen oliveres a Gaza', un proyecto colectivo comisariado por el artista valenciano Escif y Teresa Juan que reúne a algunos de los nombres "más destacados" del arte contemporáneo internacional para "reflexionar, desde la creación artística, sobre la resistencia y la dignidad del pueblo palestino".

La muestra se enmarca "en el compromiso institucional de la UV con la defensa de los derechos humanos y con la visibilización de la situación que atraviesa Gaza, y propone un recorrido que se articula en torno a un símbolo universal: el olivo que sigue brotando incluso en medio de la devastación", subraya la institución académica en un comunicado.

La selección presenta más de veinte obras de quince artistas, entre instalaciones, fotografía, pintura, vídeo, muralismo y piezas de carácter colaborativo.

Participan, entre otros, Banksy (Reino Unido), Shepard Fairey (Estados Unidos), Emily Jacir (Palestina), Lamia Ziadé (Líbano/Francia), Blu (Italia), Aruallan (Francia), Wilfredo Prieto (Cuba), Sam3 (España), Daniel Muñoz (España) y los valencianos Fermín Jiménez Landa, David Segarra y el propio Escif, junto a los fotoperiodistas palestinos Majdi Fathi, Saher Alghorra y Haitham Imad, además de las aportaciones de Comunidad Palestina de València, BDS País Valencià y el Centre Delàs d'Estudis per la Pau.

Entre las piezas "más significativas" destaca la instalación audiovisual creada expresamente para la muestra por el artista italiano Blu, figura clave en la historia reciente del muralismo.

Por su parte, la artista libanesa Lamia Ziadé ha pintado in situ un mural pintado inicialmente en 2016 en el muro entre Líbano e Israel (en el lado libanés, en el pueblo de Kfar Kila). La sala también acoge una gran tela impresa de Emily Jacir, de tres metros por tres, cedida por la galería Simondi y expuesta anteriormente en la Bienal de Venecia.

También en especialmente "llamativa" la intervención temporal en la fachada Norte del edificio (Plaza del Patriarca) de la ilustración monumental: Can you hear us?, de Shepard Fairey --ocho metros por cinco y medio--, difundida en el marco de la campaña internacional Unmute Gaza.

El propio Escif, junto con Banksy, presenta en la sala una escultura de fibra de vidrio que representa un hacha de cuyo mango brota una flor, un gesto que sintetiza la idea de resistencia a través de la belleza.

El recorrido se amplía en el claustro de La Nau, donde la Comunidad Palestina de València ha trabajado junto a Escif en la creación de paneles pintados que visibiliza su voz en primera persona y de manera colectiva.

La exposición incluye además un conjunto de reproducciones de fotografías de Aruallan / Hans Lucas Agency realizadas en Cirsjordania y textos de organizaciones colaboradoras que el público podrá llevarse libremente, con la voluntad de que las imágenes y los relatos continúen circulando más allá de la sala.

El texto principal de la exposición ha sido escrito por el periodista y documentalista David Segarra, cuya experiencia en la Flotilla de la Libertad en 2010, atacada mientras transportaba a cincuenta periodistas -diez de ellos murieron en el asalto-, constituye una de las bases conceptuales del proyecto. La exposición podrá visitarse en la Sala Acadèmia hasta el próximo 22 de marzo.

NÚMERO ESPECIAL DE 'PASAJES' Y VISITAS GRATUITAS

Antes de la inauguración, a las 18.00 horas, tendrá lugar la presentación del dossier 'Gaza. La herida incesante', número especial de la revista Pasajes de Pensamiento Contemporáneo.

El acto será presentado por Ester Alba, vicerrectora de Cultura y Sociedad de la Universitat de València, y contará con las intervenciones de la periodista y profesora Lola Bañón, la catedrática de Filosofía del Derecho Cristina García Pascual, el catedrático de Filosofía del Derecho Massimo La Torre, el escritor y editor Gustau Muñoz y el catedrático de Geografía Humana Joan Romero. A las 19:30 horas se celebrará la apertura oficial de la exposición en el Claustro y la Sala Acadèmia del Centre Cultural La Nau.

'Naixen oliveres a Gaza' podrá visitarse desde el 10 de diciembre hasta el 22 de marzo de 2026. La Universitat de València ofrecerá visitas guiadas gratuitas, para las que será necesaria inscripción previa a través este enlace.