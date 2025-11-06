Barcala aboga por el "control ético" de la IA para "garantizar el libre ejercicio de derechos" a la población

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, interviene este jueves en el IV Foro Europeo de Inteligencia Artificial, celebrado en el ADDA - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha abogado este jueves por reforzar el "control ético" en el desarrollo "imparable" de la inteligencia artificial (IA) "para garantizar el libre ejercicio de los derechos" a las personas y con el objetivo de que "esta herramienta tan poderosa se ponga al servicio de los ciudadanos y de la inteligencia humana".

El primer edil ha protagonizado este jueves en el Auditorio de la Diputación (ADDA) la apertura institucional del IV Foro Europeo de Inteligencia Artificial, en el que ha reivindicado la estrategia municipal Alicante Futura "para convertir la ciudad en un punto de encuentro y locomotora en el Mediterráneo de las nuevas tecnologías".

"El gran reto que plantea el imparable desarrollo de la inteligencia artificial no es la generación de múltiples beneficios por su enorme potencial, sino el control ético de la IA a través de códigos y leyes que acoten sus fines para poner esta herramienta al servicio de los ciudadanos y de la inteligencia humana", ha añadido el primer edil.

Y ha apuntado: "La consolidación del estado del bienestar social tiene que venir acompañada de un estado del bienestar digital y tecnológico para garantizar el libre ejercicio de los derechos por las personas".

Barcala ha recordado que el ayuntamiento "impulsó hace siete años la estrategia Aiicante Futura para la captación de talento y de empresas de base tecnológica" y "con el objetivo de que la ciudad se convirtiera en un polo de atracción de la industria innovadora y un punto de encuentro y locomotora de las nuevas tecnologías en el arco Mediterráneo", según recoge el consistorio en un comunicado.

En este punto, ha subrayado que Alicante "dispone de los actores necesarios y el talento para seguir creando futuro, como se ha demostrado con la reciente designación de la ciudad como una de las seis aspirantes al título de Capital Europea de la Innovación", que concede cada año la Comisión Europea (CE).

El primer edil ha felicitado a los organizadores de este foro, que se desarrolla bajo el lema 'Del potencial al impacto. El poder transformador de la IA', "cuya consolidación en esta cuarta edición viene a confirmar el potencial innovador" de la ciudad y "que la estrategia de Alicante Futura era necesaria y estaba muy bien encaminada".