Barcala aboga por "erradicar" asentamientos ilegales en Alicante y dar "alternativas" al sinhogarismo

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una imagen de archivo - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha asegurado que en la ciudad "no se van a permitir asentamientos ilegales y, por tanto, se van a erradicar", aunque ha dicho que "de nada va servir que la policía actúe levantando" estos emplazamientos si no se dan "alternativas" a las personas sin hogar.

De esta forma lo ha señalado este miércoles en declaraciones a la prensa tras participar en el acto del Día Internacional del Turismo, celebrado en el Salón Azul del Ayuntamiento. Además, ha indicado que el consistorio "no solo" trabaja a nivel policial, "sino principalmente con Bienestar Social", además de con la Generalitat "en el mismo sentido".

"Desde la Concejalía de Bienestar Social estamos trabajando constantemente en esa ruta, el poder hacer que las personas sin techo en este caso tengan esa alternativa. No es fácil", ha reconocido el primer edil.

Así, ha remarcado: "En muchos casos no es solamente una cuestión de falta de recursos, es una cuestión muchas veces de falta de atención sanitaria y, en particular, de asistencia de sanidad mental. Hacen falta muchos más recursos sobre esa cuestión. Entonces, en ese itinerario estamos trabajando".

Barcala ha recordado que en el pleno de septiembre, celebrado la semana pasada, "intervinieron varias asociaciones vecinales" y "todas" pidieron "lo mismo". "Eso es en lo que estamos, que la ordenanza de convivencia cívica se aplique. Eso es lo que la ciudadanía está exigiendo", ha enfatizado.

Y ha continuado: "Para eso sacamos la ordenanza y el hecho de que haya una minoría, en este caso de izquierdas, haciendo demagogia con la ordenanza y con su aplicación no puede desviarnos de lo que realmente es lo que está pidiendo la gente y para lo que sacamos la ordenanza, que era para ordenar un poquito el tema".

Todo ello, ha añadido, "siempre con la prioridad de dar esa alternativa, ese camino indispensable, esa alternativa a la indigencia y al sinhogarismo".

"Lo que pasa es que tampoco podemos efectuar un efecto llamada de tal manera que, como estamos detectando, Alicante se esté convirtiendo en un sitio de llegada y de acogimiento de personas que en otros municipios no les están dando ese acompañamiento social y, en consecuencia, buscan otras alternativas", ha sentenciado.

CRÍTICAS DEL PSPV

Por su parte, desde la oposición, la portavoz del PSPV, Ana Barceló, ha pedido a Barcala "que presente un informe que detalle exactamente qué recursos se está ofreciendo a las personas que sufren situación de sinhogarismo y que han sido desalojadas de diversos asentamientos".

"No basta con que el alcalde salga a decir que está desalojando a las personas que viven en la calle, tal y como le ordena Vox. Lo que se espera de un responsable político serio y decente es que impulse un plan para ofrecer alternativas a las personas que están en situación de sinhogarismo. Y eso es lo que reclamamos al señor Barcala, que nos diga qué recursos se han movilizado para resolver esta situación", ha subrayado la edil socialista en un comunicado.

Barceló se ha referido a "la situación que se vivió a principios de este año con el despido de 170 personas adscritas a la plantilla de Servicios Sociales y cómo las listas de espera aumentaron", hasta el punto de llegar a "colapsar" diversos servicios "durante meses", según ha aseverado.

"Es evidente que los servicios sociales no son una prioridad para el gobierno del PP. Exigimos al alcalde que detalle qué se está haciendo con las personas sin hogar puesto que la responsable de Bienestar Social está desaparecida", ha concluido.