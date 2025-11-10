Barcala anuncia el lanzamiento de la web y aplicación sobre tráfico 'Alicante se mueve'

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, interviene este lunes en un foro organizado por Vectalia y la Universidad de Alicante (UA) - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado este lunes que el ayuntamiento pretende reforzar su "apuesta por la nueva movilidad urbana, la accesibilidad peatonal y el transporte público" con 'Alicante se mueve', una nueva plataforma digital de gestión a través de una página web y una aplicación para teléfonos móviles que se presentará oficialmente en los próximos días.

Así lo ha anunciado el primer edil durante su intervención en la jornada sobre turismo, movilidad y servicios organizada por Vectalia y la Universidad de Alicante (UA) en la sede universitaria de Ramón y Cajal, en la que ha recordado "otras medidas" que hay en marcha "con el mismo objetivo", como es el caso de la futura peatonalización de nuevos espacios públicos; la prohibición del acceso de tuctucs al Casco Antiguo, que ha entrado en vigor este lunes, y la regulación de los patinetes eléctricos, según ha informado el consistorio en un comunicado.

"Esta nueva aplicación desarrollada conjuntamente por el Ayuntamiento y Red.es del Ministerio es una herramienta al servicio de los ciudadanos que nos permitirá analizar en tiempo real los flujos de tráfico, la evolución y frecuencias del transporte público y la disponibilidad de aparcamiento en la ciudad", ha explicado Barcala.

Al respecto, ha añadido: "Es una iniciativa novedosa, basada en tecnologías inteligentes, que ayudará a los alicantinos y visitantes a tomar decisiones sobre sus desplazamientos y ayudará al Ayuntamiento a mejorar la movilidad".

El primer edil ha subrayado la "importancia" del informe sobre la movilidad y el turismo en Alicante elaborado por la Cátedra Vectalia "porque la disponibilidad de estudios objetivos es clave para tomar decisiones sobre la prestación de servicios y la necesidad de recursos en nuestra ciudad, que ya se ha convertido en la décima de España en población, cada vez más cerca de la novena, y con un crecimiento constante en el número de habitantes".

"CIUDAD PUNTERA"

En este punto, Barcala ha recalcado que Alicante ya "es una ciudad puntera en la electrificación del transporte público, que ya cubre el 50 por ciento de los autobuses". "Nos convierte en líderes en electromovilidad en la Comunitat Valenciana, en la búsqueda constante de la excelencia y la mejora en la prestación de este servicio público esencial", ha apuntado sobre el contrato municipal de esta prestación, renovado recientemente "después de 50 años".

"En este compromiso por la nueva movilidad urbana, este mismo lunes entra en vigor la prohibición del acceso de los vehículos tuctuc al Casco Antiguo", ha recordado el alcalde, que ha añadido: "Seguimos trabajando en ambiciosos proyectos de peatonalización de espacios públicos, como la plaza del Ayuntamiento, que será una realidad en su primera fase durante la próxima Navidad, o el futuro eje cultural y comercial Alicante Nuevo Centro, en el entorno de Las Cigarreras, Plaza de Toros y ADDA, que contempla la peatonalización de la calle de San Vicente".

"FINANCIACIÓN JUSTA"

Barcala ha reivindicado "la necesidad de una financiación justa para los municipios, que se ven abocados a asumir competencias impropias, trasferidas por otras administraciones públicas, y a atender a un creciente número de visitantes", como "sucede en Alicante con la ocupación de alojamientos turísticos constante del 80% todo el año" conforme se avanza "en el objetivo de la desestacionalización". "Por eso mismo es un despropósito renunciar a la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que también deben ayudar a los ayuntamientos", ha espetado.

Finalmente, el primer edil ha valorado que Alicante "es un referente internacional en la gestión de un recurso fundamental como el agua" mediante la estrategia municipal Alicante Agua Circular, "desarrollada conjuntamente con la empresa mixta Aguas de Alicante, que ha permitido reducir un 20% el volumen suministrado en los últimos 20 años, pese al aumento de la población en más de 40.000 habitantes en el mismo período".

"Este modelo de gestión suscita el interés de múltiples países, que intentan replicar infraestructuras de tanto éxito como el parque inundable de La Marjal en la Playa de San Juan", ha recalcado Barcala, que también ha citado los "esfuerzos" del ayuntamiento "en la mejora de la limpieza con la puesta en marcha de un plan de choque, la recogida selectiva de residuos con el nuevo Ecoparque de Villafranqueza y las mejoras en seguridad pública con la mejora de los medios de la Policía Local y Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) y de sus instalaciones".