Barcala celebra que el juez le dé la razón en el caso del permiso de Copé e insta al edil a "pedir perdón"

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE/ERNESTO CAPARRÓS / ERNEST

ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha celebrado que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de la ciudad haya considerado que actuó "conforme a derecho" con la resolución en la que, como cuestión previa al pleno de junio, dictó que el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, no podía participar, ni intervenir ni votar durante la sesión al estar en situación de permiso por guarda con fines de acogimiento de un menor. Por ello, el primer edil ha pedido al concejal de la coalición que "pida perdón" a su formación política y a quienes la votaron.

Así lo ha indicado este miércoles en declaraciones a los medios tras participar en el acto del Día Internacional del Turismo celebrado en el Salón Azul del consistorio alicantino. En concreto, ha recordado que esta es "la segunda sentencia" que le dice a Copé "que no tiene razón", ya que el juez ha rechazado el recurso del concejal de EU-Podem contra la decisión de Barcala porque no aprecia que se hayan vulnerado derechos fundamentales.

En esta línea, el alcalde ha señalado que el edil de la coalición, "después de todas las declaraciones que ha estado haciendo sistemáticamente" con "acusaciones sin sentido de que se le vulneran derechos" tiene que "empezar" a "pedir perdón".

"Tiene que pedirle perdón a su formación política, tiene que pedirle perdón al menos a su electorado, a la gente que le votó para que defendiera sus intereses en unos plenos", ha manifestado el primer edil.

Y ha continuado: "Le advertí que había elegido él las fechas. Había sido a su arbitrio y a su capricho, porque se ha demostrado que es un capricho lo que ha hecho, y el juez no ha hecho más que ratificar que era libre de elegir fechas y fue él el que las eligió".

Barcala ha recordado que el juez ve "incompatible", como ya "dijo el secretario general" del pleno, "el hecho de estar de baja o estar de permiso por paternidad y estar ejerciendo las funciones para las que te has pedido un permiso".

"Y eso es una cuestión ya no solo jurídica, y ahí están las sentencias que lo dicen, sino es una cuestión de sentido común, porque no se puede sorber y soplar al mismo tiempo", ha apostillado el alcalde.

Así, considera que Copé "lo único" que ha hecho "ha sido jugar, jugar con algo tan importante como es la representación de los alicantinos, jugar con algo tan importante como es intervenir en un pleno y jugar con algo tan importante como decir que se vulneran tus derechos".

"El problema del señor Copé, como de otros, es que creen que solo tienen derechos y que no tienen obligaciones y no tienen responsabilidades y cuando las sentencias o alguna instancia parece que les quieren dar la razón, entonces la justicia es magnífica, pero cuando las sentencias les quitan la razón, entonces es que no hay justicia", ha aseverado.

"A VER SI VA APRENDIENDO"

Para Barcala, "todo lo que ha pretendido" Copé "ha puesto de manifiesto" que "ha jugado a su capricho con el interés y la confianza que en él habían puesto quienes les votaron".

"Eligió fechas para que coincidieran con pleno, eligió el montar el número e intentar una fotografía", ha resaltado el alcalde, para luego insistir en que ya no es él quien le dice al concejal de EU-Podem "que no tiene razón", sino que "son los tribunales los que por segunda vez se lo dicen". "A ver si va aprendiendo", ha sentenciado.

De otro lado, preguntado por si se plantea una modificación del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) del Ayuntamiento de Alicante sobre los permisos como el de Copé, ha dicho que "no" porque "no procedería".