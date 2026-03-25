Barcala destaca el "dato histórico" del 80% de ocupación hotelera en la Alicante en febrero

Foro REM-Hosbec de Turismo y Negocios - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado este miércoles "los extraordinarios" resultados de la ocupación hotelera en Alicante durante el pasado mes de febrero, facilitados por la Cátedra de Turismo de la Universidad, "que son los mejores de la historia con un registro del 80 en la ciudad y un 90 por ciento en la zona de playas, que vienen a confirmar nuestra apuesta y la de todo el sector por la desestacionalización del turismo".

El primer edil ha intervenido en el primer Foro de Turismo y Negocios organizado en la capital por Relaciones Empresariales del Mediterráneo (REM) y la asociación hotelera y turística Hosbec, ha indicado el consistorio en un comunicado.

"Los datos más recientes facilitados por la Cátedra de Turismo de la Universidad de Alicante sitúan el pasado mes de febrero como el mejor de todos los tiempos en cuanto a ocupación hotelera, con una media del 80% en la ciudad y un 90% en la Playa de San Juan", ha subrayado Barcala. Y durante 2025, "el turismo extranjero creció en la ciudad un 20% hasta alcanzar los 935.000 visitantes", ha añadido el alcalde durante su intervención en el foro bajo el título de "Ejemplo de municipios con sus ojos puestos en el turismo", ha apostillado.

El primer edil ha recordado que la ciudad volvió a batir récords de visitantes el año pasado, con 1,5 millones de turistas, al igual que el aeropuerto, con casi 20 millones de pasajeros, y los cruceros, cuyo impacto durante 2026 está previsto que supere los 84 millones de euros. "La oferta diversificada que fomentamos, a través del Patronato de Turismo, me parece uno de los principales aciertos porque ya podemos decir alto y claro que hemos logrado uno de los principales retos que nos venimos planteando en los últimos años, la desestacionalización turística", ha remarcado Barcala.

Barcala también se ha referido a los "impresionantes" registros que maneja la Asociación de Cruceros para este año con la llegada de 113 escalas, 325.000 cruceristas y un impacto de 84 millones, así como los relativos al turismo MICE, que registró el pasado año 19.500 participantes en congresos y reuniones al cierre del año, sin contar los eventos corporativos.

"Todos estos datos de visitantes nos obligan a actuar también en la conciliación de turistas y residentes porque no podemos morir de éxito", ha recalcado el alcalde. Y porque el turismo "debe estar al servicio de la ciudad y no al contrario. Para ello, "hemos tomado medidas para regular e intensificar el control de la vivienda turística y el ruido en determinadas zonas de la ciudad con especial afluencia de personas", ha agregado.

El primer edil también se ha comprometido "a seguir mejorando la ciudad, tanto desde el punto de vista urbanístico como de la limpieza y la seguridad, primordial para alicantinos y visitantes, y a continuar potenciando la oferta turística con nuevos espacios culturales".

PLANEAMIENTO URBANO MUNICIPAL

"Todos estos proyectos, y otros también estratégicos como el futuro Parque Central", ha proseguido Barcala, "no son actuaciones aisladas e inconexas, sino que forman parte del planeamiento ordenado e integral de la ciudad que hemos puesto en marcha con el desarrollo del Plan General Estructural, que actualiza, revisa y pone al día el anterior documento de 1987".

El alcalde ha recordado que este nuevo planeamiento urbano ya se encuentra en la fase definitiva de presentación y participación ciudadana "para diseñar entre todos cómo queremos que sea el Alicante que soñamos en 2050: una ciudad aún más próspera, acogedora y orgullosa de ser mediterránea".

Barcala ha precisado que el nuevo Plan General Estructural concibe "una ciudad con mejores conexiones internas y metropolitanas y con servicios y dotaciones de primer orden; un Alicante que cuida sus barrios y genera nuevas oportunidades de acceso a la vivienda".

"EL FUTURO DEL TURISMO DEPENDE DE NUESTRA CAPACIDAD DE INNOVAR"

Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante y del Patronato Costa Blanca, Toni Pérez, ha destacado que el sector turístico de la Costa Blanca "es un ejemplo de resiliencia y de capacidad de adaptación". Este territorio, ha dicho, "no solo tiene la suerte de contar con un clima privilegiado, sino también con una oferta variada, que va desde el sol y la playa hasta el turismo cultural, gastronómico, deportivo, de naturaleza o bienestar".

"Este es un activo que debemos seguir potenciando, y desde la Diputación de Alicante y desde el Patronato Costa Blanca, estamos comprometidos en apoyar el desarrollo de todas las vertientes de nuestra oferta turística, haciendo de nuestro destino un lugar único, sostenible, ambiental, abierto, integrador y tecnológicamente inteligente", ha reconocido.

Según ha trasladado Toni Pérez, Alicante y su provincia son, además, "un motor económico fundamental para la Comunidad Valenciana. El sector turístico genera miles de puestos de trabajo, impulsa la innovación y la sostenibilidad y, sobre todo, contribuye a la cohesión social y territorial".

Por ello, ha asegurado que la provincia "apuesta fuertemente por la digitalización, la calidad de sus servicios turísticos y la creciente oferta de turismo MICE, elementos que nos consolidan como uno de los destinos más atractivos para los negocios y el turismo de alto nivel".

Finalmente, el presidente de la Diputación ha avanzado que el futuro del turismo "depende de nuestra capacidad para innovar, adaptarnos y ser sostenibles. Por eso, desde la Diputación de Alicante seguimos trabajando en proyectos que busquen no solo incrementar la cifra de visitantes, sino también en mejorar la experiencia turística, con un enfoque que integre la sostenibilidad ambiental y la inclusión social".

En este sentido, tal y como ha reconocido, es fundamental la colaboración entre los distintos actores del sector. "En un contexto global cada vez más competitivo, la cooperación entre empresarios, administraciones públicas y asociaciones es esencial para consolidar la marca Costa Blanca y seguir siendo un destino de excelencia", ha sentenciado.

Toni Pérez ha reiterado su agradecimiento a quienes hacen posible que la provincia de Alicante y la Costa Blanca sigan siendo un referente turístico. "A los empresarios, a los profesionales del sector, a todos aquellos que contribuyen con su esfuerzo y dedicación al desarrollo de nuestro sector, a los que apuestan por la innovación y por el futuro, seguiremos a vuestro lado, porque estamos convencidos de que solo trabajando juntos conseguiremos que la provincia siga siendo un referente internacional", ha concluido.