Barcala destaca que el proyecto de presupuestos de Alicante para 2026 está "prácticamente finalizado"

ALICANTE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado que el proyecto de presupuestos municipales de 2026 está "prácticamente finalizado" y que "habrá novedades en los próximos días".

Así lo ha resaltado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación, después del acto de entrega de los II Premios de Promoción de la Salud en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante.

Según el primer edil, próximamente se detallará "toda la negociación" que su equipo de gobierno del PP va a mantener "con todos los grupos municipales".

En esta línea, ha defendido que las cuentas del año que viene están trabajadas y que la "prueba" de ello está en que "todos los patronatos" aprobaron sus presupuestos en septiembre.