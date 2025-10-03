Barcala lamenta que el Gobierno "deje fuera" a Alicante en el reparto de fondos EDIL de forma "muy arbitraria"

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una imagen de archivo - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha lamentado que el Gobierno de España haya "dejado totalmente fuera" a la capital alicantina y también a Elche en el reparto de fondos europeos EDIL, en una convocatoria a la que el consistorio optaba a conseguir 20 millones de euros para distintos proyectos.

En este sentido, ha calificado la decisión como "muy muy arbitraria" y ha avanzado que el Ayuntamiento va a exigir "explicaciones". "Utilizaremos todas las vías legales", ha apostillado.

Así lo ha manifestado este viernes en declaraciones a los medios tras asistir a la apertura del VIII Congreso de Inteligencia Artificial, organizado por 'El Independiente' en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA). De hecho, ha indicado que se ha enterado de la noticia durante el acto.

El primer edil ha recalcado que el Ejecutivo central es un "mero gestor" de esos fondos europeos, "que no son suyos", y ha dicho que desconoce por qué "ha decidido" de esa manera que Alicante "no tiene derecho" a recibirlos.

"Tanto a la ciudad de Alicante como a la ciudad de Elche nos ha dejado totalmente fuera, cero, ni un céntimo", ha reiterado, al tiempo que ha calificado este hecho como "inesperado". "Cabe la posibilidad de que no todos los fondos los recibas, pero no recibir nada, no recibir nada... En este momento no puedo más que expresar mi indignación", ha apostillado visiblemente indignado.

PROYECTOS

Según Barcala, esta decisión afecta al futuro de proyectos que "iban a ir financiados" con los fondos europeos EDIL, como por ejemplo el nuevo pabellón de Tómbola; la adecuación del colegio López Soria, de la nave El Secadero de Cigarreras; la ampliación del centro de formación El Tossalet y mejoras en el parque Lo Morant y las plazas de Argel, Orán, 'dolçainer' Lluís Avellà, Constitución y Palamó.

"Vamos a exigir explicaciones al más alto nivel, vamos a revisar el proceso por el cual se ha hecho esa selección y esa concesión de fondos europeos, vamos a llevar iniciativas en este sentido al pleno del Ayuntamiento de Alicante y utilizaremos todas las vías legales para que se nos explique y para reivindicar unos fondos a los que los alicantinos tenemos derecho", ha subrayado Barcala.

Y ha concluido: "No puede ser que por falta de presupuestos el Gobierno de Sánchez esté castigando sistemáticamente a la provincia de Alicante y en consecuencia a la ciudad de Alicante, no puede ser que sistemáticamente se nos esté negando todo tipo de inversiones y no puede ser que, una vez más y de una forma tan sumamente descarada, Alicante y Elche, porque no es un caso aislado a Alicante, la segunda y la tercera ciudad más importantes de la Comunitat Valenciana, queden fuera del reparto de fondos europeos".