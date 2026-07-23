Barcala rechaza ir a la comisión municipal de VPP: "Mi comparecencia no puede aportar más"

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una imagen de archivo - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, ha declinado formalmente comparecer --algo que es voluntario-- en la comisión municipal de viviendas de protección pública (VPP) constituida en el Ayuntamiento tras la polémica del Residencial Les Naus, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza: "Mi comparecencia no puede aportar más de lo ya explicado en mi comparecencia en el pleno extraordinario".

Así consta en un escrito firmado este jueves por el primer edil, y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que rechaza acudir a este órgano, que lo citó después de reclamarlo la oposición tras afirmar el exconcejal 'popular' Toni Gallego, en la comisión de investigación de Les Corts, que la exedil de Urbanismo por el PP Rocío Gómez --dimitida en enero de 2026 tras conocerse que era adjudicataria de un piso e investigada en la causa judicial al respecto-- le dijo en el pleno de julio de 2024 que ella "tenía" una casa ahí.

Esas declaraciones de Gallego llegaron después de que Barcala se remitiera recientemente al pleno extraordinario del 5 de febrero de este 2026, monográfico sobre Les Naus, en el que afirmó que no sabía que Gómez tenía una VPP en el residencial y que tuvo conocimiento de la polémica el 27 de enero. En esa sesión, de hace unos meses, pidió "disculpas" por el caso, que calificó de "escándalo".

"Yo no sabía que la señora Rocío Gómez se había adjudicado una vivienda en Les Naus. No lo sabía, ¿vale? Yo esa información, tanto la que afecta a la señora Rocío Gómez como la que afecta al resto de los implicados, la he conocido a raíz de la relación y del informe inicial que prepara la Concejalía de Patrimonio", afirmó el primer edil en febrero.

"Por respeto a todos los miembros de esas comisiones, cualquier explicación al respecto me la reservaré para entonces", señaló Barcala el pasado 22 de abril en declaraciones a los medios de comunicación respecto a la comisión municipal, a la que finalmente no irá, y a la de investigación de Les Corts, donde PP y Vox pactaron que acudiera, para lo que de momento no hay fecha.

"FALTA DE COLABORACIÓN DE LAS PARTES IMPLICADAS"

En el escrito de este jueves, Barcala ha trasladado su "voluntad de no comparecer, debido a la falta de colaboración de las partes implicadas, comenzando por la no intervención de los exconcejales de los grupos de la izquierda citados a declarar al inicio de la comisión, pasando por la renuncia de la mayoría de los técnicos municipales y exconcejales de anteriores gobiernos que iniciaron el expediente para la enajenación de la parcela de Les Naus, así como también la renuncia de concejales del ejecutivo actual".

Además, se ha referido a "la existencia de un procedimiento judicial abierto en el que se esclarecerá lo referido al proceso de enajenación de suelo que se inició con un gobierno anterior", en alusión al tripartito de PSPV, Compromís y Guanyar, "y la adjudicación de las viviendas de VPP de la cooperativa Les Naus, cuya competencia es autonómica", y ha añadido: "En caso de detectarse irregularidades, que se adopten las medidas que proceden".

"Siempre ha sido voluntad del gobierno municipal que estas viviendas VPP en Playa de San Juan fueran destinadas a aquellas personas que, cumpliendo los requisitos, tuvieran el derecho a adquirirlas", ha concluido el primer edil.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Hasta el momento, en la causa judicial sobre Les Naus han sido citadas a declarar como investigadas 15 personas. Entre ellas, además de Gómez, está investigada la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, quien dimitió como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el consistorio después de trascender que dos hijos y un sobrino de ella eran beneficiarios de inmuebles en Les Naus.

También figuran como investigados funcionarios del Ayuntamiento de Alicante y de la Conselleria de Vivienda --es el caso del responsable de los visados de las VPP--, así como el promotor, Francisco Ordiñana, de la mercantil Fraorgi, y adjudicatarios de pisos.