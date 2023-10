Barcala tacha de "ataque injustificado" a Alicante el acuerdo de PSOE y Sumar para suprimir vuelos domésticos

El subdelegado del Gobierno sostiene que la medida "no supondrá ningún recorte" de trayectos en avión



El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha mostrado su "profunda preocupación" por el acuerdo de gobierno de PSOE y Sumar sobre suprimir vuelos domésticos en las rutas donde existan alternativas ferroviarias de menos de dos horas y media, que ha tildado de un "ataque injustificado" a la provincia y la ciudad.

Así se ha manifestado este miércoles el primer edil en declaraciones a los medios de comunicación, después de que este martes se anunciara el acuerdo programático para formar un nuevo Gobierno de coalición progresista entre PSOE y Sumar, que incluye el compromiso de impulsar la reducción de los vuelos domésticos en las rutas donde existan alternativas ferroviarias de menos de dos horas y media, salvo en los casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales.

Barcala ha tachado este acuerdo como "una ocurrencia, una irresponsabilidad y, sobre todo, un ataque injustificado e injustificable de nuevo a esta provincia y a esta ciudad", al tiempo que ha censurado que "condena a que solo y exclusivamente puedan venir a Alicante en su coche o en tren".

Además, ha criticado que el acuerdo de recortar vuelos domésticos se realiza "sin ningún tipo de estudio". El alcalde ha añadido que, aunque aún no han estudiado el impacto que pueda tener la medida, preguntarán al sector turístico qué opinan de la misma.

Al respecto, el primer edil ha anunciado que el PP presentará una declaración institucional con carácter de urgencia este jueves en el pleno del Ayuntamiento, para que la corporación manifieste su "rechazo al pacto que pueda suponer recortes en los vuelos".

Barcala ha criticado que el acuerdo entre PSOE y Sumar lo firman el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta, Yolanda Díaz, "dos personas que no se bajan del Falcon y no se bajan del helicóptero Puma, no solo para trabajar sino incluso para ir a mítines o conciertos".

"Ahora mismo estamos en plena batalla con ADIF para que no electrifique las vías del litoral y ejecute sin contemplaciones la variante de Torrellano, pero de esto no sabemos nada. En lugar trabajar y ejecutar las obras de conectividad de este aeropuerto, plantean eliminar pasajeros", ha criticado.

Por ello, ha considerado que esta propuesta "ataca directamente a lo que es la economía y los sectores productivos y turísticos de la ciudad y de toda la Comunitat Valenciana". "No podemos seguir permitiendo este ninguneo y este castigo", ha aseverado.

El alcalde ha criticado que Alicante es "la última provincia en inversiones" del Estado y ha relacionado la "ausencia absoluta de inversiones" con la propuesta de restringir los vuelos domésticos, una medida que "restringe aún más la economía". "¿Qué le hemos hecho a los socialistas, qué le hemos hecho a este Gobierno progre para que nos castigue permanentemente?", se ha cuestionado Barcala.

"NO PERDERÁ NINGÚN VUELO"

Respecto a las declaraciones del alcalde alicantino, el subdelegado del Gobierno en Alicante, Carlos Sánchez Heras, ha sostenido que Alicante "no perderá ningún vuelo" con esta medida de PSOE y Sumar. "Para ello, debería tener una alternativa en tren de menos de dos horas y media, y los hubs como Madrid no cuentan", ha afirmado.

Por ello, ha recomendado al alcalde que "le pregunte o se informe antes de antes de hablar y ponerse en evidencia". A su juicio, las manifestaciones del primer edil responden a una "estrategia del Partido Popular de culpar a otras administraciones para ocultar su propia gestión". "Deberían darse cuenta de que no es fructífera y que no conviene mezclar este tipo de informaciones a los ciudadanos", ha zanjado.