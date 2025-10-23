Barcala traslada su "admiración" al movimiento sociosanitario en los II Premios de Promoción de la Salud de Alicante

ALICANTE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha trasladado este jueves "el sincero agradecimiento de toda la sociedad alicantina" al movimiento asociativo sociosanitario de la ciudad durante la entrega de los II Premios de Promoción de la Salud.

"No hay nada que merezca más respeto y admiración que el trabajo altruista y voluntario de aquellos que ponen su conocimiento, su tiempo y su corazón en ayudar a los demás", ha manifestado el primer edil en el Salón Azul del consistorio, donde también han acudido la concejala de Sanidad, Cristina Cutanda, y otros miembros de la corporación municipal.

Un total de diez entidades sin ánimo de lucro han resultado galardonadas con estos premios, otorgados por la Concejalía de Sanidad y dotados con un total de 10.000 euros. Cada una de ellas recibirá mil euros para colaborar en la ejecución de distintos proyectos, según ha detallado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

"Hoy rendimos homenaje a la sociedad civil que se moviliza, que de forma altruista y solidaria trabaja por los demás", ha señalado el primer edil, quien ha añadido que, con estos premios, la administración local "quiere fomentar el reconocimiento y la visibilización de este trabajo y colaborar para que todos estos proyectos salgan adelante".

Por su parte, Cutanda ha agradecido a los premiados su trabajo y ha resaltado que "una ciudad saludable es una sociedad más fuerte y feliz" y que iniciativas como las premiadas están "alineadas" con el trabajo del Ayuntamiento de Alicante para "fomentar hábitos saludables, abarcando la salud física, emocional y social y persiguiendo el bienestar de los alicantinos".

PROYECTOS PREMIADOS

Las entidades sin ánimo de lucro alicantinas presentaron 15 proyectos candidatos a los premios, de los que han sido premiados la Asociación Charlie contra el Cáncer Infantil, con el proyecto 'Desfile benéfico Carlos Sarriá'; Down Alicante, con 'Un respiro para la salud'; Asociación El Rogle Obert, con 'Activando salud mental. Mapa de activos para la promoción de la salud mental a través de fotovoz'; Fundación Jorge Talavera, con 'Salid de la adicción mediante el boxeo', y Asociación Parkinson Alicante, con 'Hidroterapia en parkinson'.

También Alinur, con 'Departamento de salud integral para personas con diversidad funcional'; Associació Ciutadana d'Alacant d'Afectats i Afectades pel VIH (Acavih), con 'Voluntariado, prueba de vida sin dudas'; Asociación Daño Cerebral Adquirido (Adacea), con 'Grupo de ayuda mutua de jóvenes adultos con daño cerebral adquirido'; la Asociación Provincial de Alicante de Mujeres con Cáncer de Mama (Apamm), con 'Rehabilitación de suelo pélvico para mujeres afectadas por cáncer de mama', y Fundación San Francisco de Borja, con 'Más que deporte: practicar, participar y pertenecer'.

El resto de participantes, por su encomiable labor, han recibido una mención especial: Aspanion, por su proyecto 'Seguimiento a largo plazo de supervivientes de cáncer infantil'; Recicla Alicante, por 'Preveni2'; Asociación Noray Proyecto Hombre, por 'Intervención con menores vulnerables', y Asociación Espina Bífida e Hidrocefalia Alicante, por 'Con voz propia'.

El jurado de los premios lo integraron la concejala de Sanidad, Cristina Cutanda, en calidad de presidenta; Francisco José Ponce, director territorial de Sanidad de Alicante; Montserrat Angulo, presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante; Nuria Trenzano, jefa de departamento de la Concejalía de Deportes, y Ana Gutiérrez, jefa de departamento de la Concejalía de Sanidad, en calidad de secretaria.