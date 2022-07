Barceló aún no confirma si el PSPV votará la tasa turística e insiste en que "no es el momento" de aplicarla

Compromís se muestra convencido de que el PSPV la apoyará y UP cree que se está "dramatizando demasiado" el debate

VALÈNCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSPV continúa sin aclarar si apoyará este jueves el comienzo de la tramitación de la ley de la tasa turística, y su síndica, Ana Barceló, ha anunciado que mañana comunicarán su postura. Además, ha remarcado que ni el partido, ni los ayuntamientos que gobiernan no consideran que sea "el momento" de aplicarla.

Así se ha pronunciado Barceló en declaraciones en la Junta de Síndicas de este martes, donde ha defendido este "período de escucha" que se inició ayer con la reunión con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, en la que comprobaron que "había dudas" y que a los municipios "les surgen preguntas".

Barceló ha señalado que los socialistas creen en "la autonomía de los municipios", pero que los alcaldes les han trasladado que "no ven que sea el momento" y que, de aprobarse la tasa a nivel autonómico, "adoptarán la decisión de no aprobarla" en su municipio.

El jueves, durante la última sesión plenaria del curso, se debatirá el inicio de la tramitación de la proposición de la ley valenciana de medidas fiscales para impulsar el turismo sostenible, a propuesta de los tres grupos del Botànic --PSPV, Compromís y Unides Podem--.

Esta proposición de ley incluye un impuesto autonómico que está bonificado al 100% a las estancias en establecimientos turísticos de todo tipo. Sobre este impuesto, los ayuntamientos tienen la posibilidad de establecer un recargo: esta es la conocida como tasa turística.

La aprobación o no de la tasa, en caso de iniciarse la tramitación, se espera para el otoño. Debido a la moratoria de un año que incluye la ley, no será de aplicación hasta, como mínimo, otoño de 2023.

"DUDAS Y DESINFORMACIÓN"

Barceló ha indicado que la reunión de este lunes con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) que permitió "conocer el sentir de la mayoría de los ayuntamientos" y "poder comprobar las dudas que tenían y la desinformación".

Preguntada si el PSPV tiene dudas respecto a la tasa, Barceló ha señalado que "no es el momento" de aplicarla. Así, ha insistido en que mañana desvelarán su posición tras concluir hoy este proceso de diálogo.

Así, ha insistido en que los consistorios gobernados por los socialistas consideran que "no es oportuno abordar esta cuestión" ahora mismo. "No creemos que sea el momento, me mantengo ahí", ha aseverado.

Por su parte, la síndica de Compromís, Papi Robles, se ha mostrado convencida de que el jueves entrará a tramitación la tasa turística debido al acuerdo entre los tres socios y ha defendido que los objetivos de este impuesto son "mejoras en la calidad del empleo turístico, de servicios que se dan en poblaciones turísticas". "Se dan herramientas a los ayuntamientos para que mejoren sus servicios turísticos", ha agregado.

Así, Robles ha defendido que el jueves "pasará lo que se ha visto hasta ahora" y que los tres grupos apoyarán la tramitación. La portavoz de Compromís ha señalado que es "muy interesante" la apelación a los municipios, ya que "forman parte" de esta propuesta, y ha abogado por hacer una "labor pedagógica" al respecto, ya que considera que es "positiva" para los municipios.

La síndica ha señalado que durante la preparación de la propuesta el PSPV "trabajó como un grupo más" y aunque no han aclarado su voto, "da por hecho" que será a favor. "Ante una propuesta que han hecho los tres grupos conjuntamente, el PSPV la apoyará como no puede ser de otra manera", ha señalado.

"Por los hechos del PSPV los conocerán, y hasta ahora, los hechos del PSPV me dan a entender que votarán a favor", ha señalado, y ha remarcado que los socialistas fueron quienes propusieron que la tasa fuera de carácter municipal y voluntaria, y que el exsíndic, Manolo Mata, fue el principal "abanderado" de esta idea.

Desde Unides Podem, Pilar Lima ha considerado que los acuerdos "están para cumplirse" y ha lamentado que se está "dramatizando demasiado". Además, ha indicado que en Sevilla y Málaga, los gobiernos de PSOE y PP están planeando aplicarla.

La síndica ha remarcado que llevan "impulsándola desde 2016" y "ya ha habido tiempo de dialogar y de hablar" y que hay "muchos informes favorables" que demuestran que la tasa turística "no afecta a la demanda sino que tiene beneficios para la ciudadanía"

CRÍTICAS AL PP POR "NO LEERSE LA PROPUESTA"

Tanto Lima como Barceló han criticado al PP, al alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y a la síndica, María José Catalá, por "no haberse leído la propuesta". Robles también ha criticado que se ha "hecho algún comentario sobre la obligatoriedad de la tasa y la propuesta que no es correcto", aunque no ha mencionado directamente quién lo ha hecho.

Respecto a la tasa, Catalá ha rechazado el "relato del engaño" y ha aseverado que el gobierno del Botànic "intenta engañar a los ciudadanos y a un sector tan importante como el turístico" y ha criticado al PSPV por "aprobar de tapadillo" esta tasa "con sus socios apretando".

Así, ha agregado que si el PP llega a la Generalitat, derogará esta propuesta y que los municipios gobernados por los 'populares' no aplicarán este tributo. "Hasta el mismo secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, dijo que dimitiría si se aprobaba la tasa turística y en ese sentido entendemos que va a dimitir en los próximos días", ha agregado.

En su momento, a los pocos días de presentar los tres grupos la propuesta, Colomer ofreció una entrevista en la que aseguró que no descartaba dimitir en caso de que se aprobara la tasa, y señaló que era "un escenario". Hace apenas dos semanas, el secretario autonómico volvió a insistir en Corts a rectificar sobre la tasa y mostró su "opinión claramente contraria".

Catalá ha afirmado que "no es una tasa, es un impuesto". De hecho, en la propia propuesta se especifica que el gravamen se llama Impuesto Valenciano sobre las Estancias Turísticas. Según la portavoz 'popular', "no es verdad que se aplique solo en los municipios que quieran". "Se puede bonificar temporalmente la parte municipal, pero en cuanto tenga plena vigencia, se cobrará", ha asegurado.

En la propuesta, se especifica que el tributo es propio de la Comunitat Valenciana, que está bonificado al 100%, y que los ayuntamientos tienen la posibilidad de establecer un recargo a este impuesto si así lo desean.

Por ello, Barceló ha considerado que Catalá "miente" y le ha reprochado que "siga desconociendo la proposición de ley" y que esparza "desinformación". Además, ha asegurado que "no es cierto que los ayuntamientos sean los que tengan que bonificar" la tasa y ha insistido que la aplicación del recargo será "voluntaria".

En esta línea, ha criticado que el PP "difunde determinados bulos e incertezas". "No sabemos con quién está compitiendo (Catalá), quizá con alguien de dentro de su formación. Eso no es responsable por parte de alguien que representa al primer grupo de la oposición", ha manifestado.

Lima también ha insistido en esta línea y ha señalado que "no es una imposición, sino que es una herramienta a disposición de los ayuntamientos".

Ciudadanos y Vox también han rechazado la tasa. Desde Cs, Ruth Merino ha instado a los socialistas a no aprobar la tramitación de este tributo y Ana Vega (Vox) ha instado a "escuchar a un sector" que está "maltrecho".