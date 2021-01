Barceló descarta el confiamiento y aboga por esperar a ver las últimas medidas: "No llevamos ni cinco días"

VALÈNCIA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha descartado este lunes solicitar un confinamiento de la Comunitat Valenciana y ha abogado por esperar a ver el resultado de las últimas medidas restrictivas acordadas por el Consell, que ha subrayado que son "muy duras" y que suponen que la autonomía esté ya en un "semiconfinamiento". "No llevamos ni cinco días y no es suficiente para valorar el impacto que han tenido", ha señalado en una rueda de prensa para informar de la evolución del coronavirus en la región.

Así lo ha indicado al ser preguntada por los casos de Ayuntamientos que están solicitando un confinamiento en sus propios municipios o el posicionamiento de los socios en el Botànic, Compromís y Podem, que piden medidas más duras y el confinamiento respectivamente.

"Si tuviéramos que hacer el perimetraje de alguna ciudad, lo haríamos, pero microcirugía", ha indicado gráficamente, para concluir: "El confinamiento no está contemplado". A su juicio, en estos momentos, "solo nos falta quedarnos en casa" y ha defendido que cinco días son pocos para adoptar ninguna otra decisión. "Se necesitan entre siete y diez días para ver la repercusión", ha manifestado.

Barceló ha definido a los ayuntamientos valencianos como "aliados" de la Conselleria de Sanidad, con quienes mantienen reuniones periódicas y adoptan medidas con el propio aval de la administración y ha manifestado que en estos momentos de lo que se trata es de asegurar que todas las limitaciones de aforo, control y cierres "se cumplan al 100%" y en esto cuentan con la "complicidad" de los consistorios y de las distintas administraciones, que están extremando "al máximo" ese control.

Así, ha reconocido que, de no cumplirse las medidas acordadas el pasado 5 de enero, podrían seguir adoptando "hasta el infinito, hasta quedarnos en casa y no salir ni siquiera a acudir a un centro alimentario", por lo que ha hecho hincapié en que se cumplan y en que son "muy restrictivas" ya y no solo de ahora, sino que están implantadas desde antes de Navidad.

OTROS ÁMBITOS

En todo caso, ha subrayado que en el caso de que esas medidas no arrojaran el resultado esperado --están hasta el 31 de enero en vigor--, "cabe la posibilidad de introducir otras acciones en distintos ámbitos para contener el covid, sin necesidad de ir a un confinamiento domiciliario", que considera que no es necesario, al tiempo que ha recordado que la decisión de aplicarlo no la puede adoptar la Generalitat ya que corresponde al estado al restringir derechos fundamentales.

Por tanto, ha pedido esperar a ver el funcionamiento de las medidas porque "no podemos constantemente cambiar o decir en función de cómo está la situación" y ha defendido que estas últimas

"se han estudiado detenidamente y han ido al centro del problema" --en alusión al adelanto del toque de queda y el cierre de la hostelería a las 17.00 horas y ha reclamado "tiempo" para ver su repercusión.

INCIDENCIA EN MUNICIPIOS

Por otro lado y preguntada por qué se ha acordado el cierre perimetral de determinados municipios que no tienen una elevada incidencia, ha indicado que se han tenido en cuenta parámetros como si han registrado brotes, si hay brotes controlados en residencias o existe una trazabilidad o si la línea de contagios va hacia arriba o decrece.

"Hay muchos criterios" que tiene en consideración Epidemiología, ha dicho, para añadir que todos los días se analizan los datos y ha recalcado que cuando se considere que se debe perimetrar un municipio porque así lo reflejan, se hará.