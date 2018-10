Barceló niega contagio de hepatitis C en Clínicas de iDental: "La Conselleria no tiene constancia de ningún caso"

Publicado 09/07/2018 14:20:12 CET

Una reunión el miércoles entre administración, consumidores y odontólogos establecerá un protocolo para los afectados por el cierre

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha subrayado este lunes que su departamento no tiene constancia de "ningún caso" de hepatitis C por contagio en las cínicas de iDental. "A la Conselleria no le consta ningún caso de hepatitis C ni le consta que hubiera ninguna relación entre esta enfermedad y las clínicas. Por tanto, mucha prudencia", ha subrayado la titular de este departamento de la Generalitat.

Así lo ha indicado Barceló a los medios de comunicación en Les Corts, tras hacer público Podemos este domingo en un comunicado que el Consell investiga un posible contagio de hepatitis C y otros virus en las clínicas de iDental por "el uso de material no homologado tras una denuncia", según informó la coalición morada en un comunicado.

Podem aludía a una respuesta parlamentaria del Gobierno autonómico, que aseguraba que había propuesto incoar un expediente sancionador contra la clínica de Mariano Cubells de València e investiga otra en Alfafar (Valencia), tras "detectar en las inspecciones irregularidades en la esterilización de instrumental y material caducado".

Al respecto, Barceló ha negado este extremo y ha querido trasladar un mensaje de" tranquilidad y prudencia" porque ha subrayado que Sanidad "no tiene constancia" de "ningún caso".

Además, ha avanzado que este miércoles por la tarde mantendrá una reunión con asociaciones de consumidores, el Colegio de Odontólogos y la propia Fiscalía para "coordinar todas las actuaciones y establecer el protocolo e itinerario para que estas personas que se han visto tan perjudicadas puedan, al menos, resolver su situación personal".

En este sentido, ha explicado que hay personas que se han quedado a mitad de tratamiento, el tratamiento no ha sido el esperado o ha sido defectuoso, junto con las cuestiones relativas a los créditos que tuvieron que solicitar para "poder arreglarse la boca".

"PENDIENTES DE LOS PACIENTES"

Barceló ha remarcado que han estado "pendientes de los pacientes y clientes" de iDental, tras las primeras visitas que hicieron a las clínicas donde comprobaron que "había material caducado o que no estaba en condiciones". Por tanto, ha explicado que se abrió un expediente sancionador contra el titular de la cínica de Valencia.

A partir de ahí, ha detallado que recibieron un centenar de denuncias con diferentes casuísticas de personas que habían sido tratadas en las clínicas que se estudiarán para actuar "en cada caso personalizado sobre la situación que denuncie cada cliente". Asimismo, ha explicado que hubo reuniones tanto con las asociaciones de consumidores como con los sindicatos de los trabajadores de esas clínicas que denunciaban la situación.

Preguntada por los afectados que están solicitando pruebas de VIH, Berceló ha insistido en pedir "tranquilidad" y ha señalado que tras la reunión del miércoles "se evaluará" la situación. "Hay que tener mucha prudencia porque hemos visto en los medios la noticia de que hay un caso de Hepatitis C y tengo que decir que la Conselleria de Sanidad no tiene constancia de ningún caso", ha reiterado.