Barceló no ve necesario abrir los vacunódromos para inocular la tercera dosis a personas de 60 y 70 años

Cree que el menor índice de vacunación en Alicante es porque los ciudadanos comunitarios siguen la misma pauta que se da en sus países

ALICANTE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha afirmado este jueves que de momento no ve necesaria la apertura de los vacunódromos para inocular la tercera dosis contra la Covid a las personas de entre 60 y 70 años, por lo que seguirán siendo los centros de salud los encargados de gestionar las citas para vacunar a la población.

También ha señalado que "probablemente" antes de que finalice el año la vacunación a la población de 60 a 69 años, un proceso que también afecta a todo el personal sanitario y sociosanitario que igualmente tiene que recibir esta tercera dosis "porque son los que nos cuidan y, por tanto también hay que protegerlos".

Así lo ha manifestado en la sede del Consell en Alicante, en declaraciones a los medios, tras presentar los presupuestos en materia sanitaria para la provincia.

"Saben que ahora estamos vacunando a los mayores de 70 años, por tanto, nos quedaría la franja de edad de entre 60 y 70. Esta cuestión tiene que pasar ahora por la Comisión de Salud Pública Estatal, donde estamos todas las comunidades autónomas, y cuando se dé ese paso, venga al Consejo Interterritorial y se apruebe, dispondremos de lo necesario, pero de momento no vemos la necesidad de incorporar los vacunódromos", ha afirmado la consellera.

Asimismo, ha detallado que las citas que se tengan que dar no serán iguales porque "dependerán del tiempo que haya transcurrido desde la segunda dosis hasta la tercera". "Seguiremos como hasta ahora, llevando a cabo esta vacunación a través de los centros de salud, donde aprovecharemos para vacunar de la gripe a aquellas personas que también se tengan que inocular la tercera dosis de refuerzo", ha añadido.

Respecto a si es partidaria de que la vacunación sea obligatoria, ha recalcado que no puede hacerse porque la normativa española no tiene ningún instrumento que obligue a una vacunación masiva y, por tanto, "no es posible implantarla ahora mismo en España".

No obstante, ha remarcado que en los países donde se ha adoptado decisiones como el confinamiento de personas no vacunadas es debido a "un menor índice de personas vacunadas, con un porcentaje muy bajo", como ha ocurrido en Austria, donde es "bajísimo".

En esta línea, ha insistido en que el porcentaje en la provincia de Alicante es "bastante elevado" con un 88,46% de la población vacunada, aunque sea "un poquito por debajo respecto a la Comunitat Valenciana, que está en el 90%".

CIUDADANOS COMUNITARIOS

Al respecto, Barceló ha señalado que ya tienen la doble pauta 1.461.792 personas en la provincia y que los datos son inferiores al de la Comunitat porque "probablemente tenemos ciudadanos comunitarios que siguen la misma pauta de comportamiento de sus países de origen".

Por ello, ha recordado que se han habilitado puntos de vacunación en el centro comercial PlazaMar de Alicante, en L'Aljub de Elche y en Benidorm, donde ya se han vacunado 675 personas.

"Tenemos que aprovechar espacios donde todos en algún momento de la semana acudimos a hacer las compras para incrementar el número de personas a los que inocular la dosis. En estos tres puntos móviles se han vacunado a 675 personas, un dato significativo, por tanto vamos a seguir manteniendo esta política y estrategia de acercarnos nosotros a los espacios donde concurren un mayor número de personas", ha zanjado.