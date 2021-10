Barceló prevé que la IA siga subiendo la próxima semana en la Comunitat Valenciana pero descarta aplicar restricciones

Apela a los treintañeros a vacunarse ya que son el grupo etario con menor cobertura: un 21,6% no tiene ninguna dosis

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha señalado este martes que se prevé que la incidencia acumulada en la Comunitat Valenciana, que roza ya el riesgo medio de trasmisión, siga subiendo la próxima semana y se desconoce cuándo se alcanzará el techo de la curva. No obstante, descarta aplicar nuevas restricciones por el momento ya que la presión hospitalaria va a la baja y no es preocupante.

Barceló, en la rueda de prensa para presentar la campaña de la gripe, ha señalado que los datos confirman un aumento de la incidencia: la semana pasada se notificaron 1.459 casos, un 60% más que la anterior y se sigue registrando fallecidos.

No obstante, ha recalcado que la incidencia acumulada -- que está a punto de salir del riesgo bajo al estar 49,14 casos cuando en 50 se entra en medio-- no es el único criterio que hay que analizar, sino también se debe valorar la saturación hospitalaria que en estos momentos está bajando y en ingresos la ocupación de camas por pacientes covid es del 1,48% y las UCI también están fuera de riesgo.

Por eso, hay que esperar a ver el comportamiento antes de trasladar los datos a la Comisión interdepartamenal, para la que no hay una fecha prevista. En cualquier caso, ha recalcado que se deben cumplir las dos exigencias actuales: el uso de mascarillas en interiores, ya que han comprobado que no en todos se respeta, y vacunarse porque una persona con la pauta completa tiene seis veces menos de probabilidades de contagiarse y hay nueve veces más de personas ingresadas.

En ese sentido, se ha referido en especial a la franja de 30 a 39 años sigue siendo la que menos cobertura vacunal tiene ya que queda un 21,6% de ese grupo sin ninguna dosis contra la Covid-19. De este modo, es el grupo etario con mayor incidencia, con 55,18 casos por cada 100.000 habitantes, sin contar los menores de 12 años para los que no está aprobada la vacuna. Por su parte, ha recordado que Sanidad sigue facilitando la vacunación al establecer puntos junto a estadios de fútbol, centros comerciales, festivales y la colaboración de las universidades.

DOSIS DE REFUERZO

Asimismo, ha comentado que de momento la dosis de refuerzo solo se aplicará a los mayores de 70 años como se ha aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

No obstante, ha señalado que esta tarde la Comisión de Salud nacional estudiará si, como coinciden los expertos, se aplica una segunda dosis a vacunados con Janssen, que en la Comunitat Valenciana son 210.000. En este caso la dosis de refuerzo sería con un suero de ARN mensajero.

PASAPORTE COVID

Por otra parte, ha insistido en que mientras no haya una cobertura legal no se puede generalizar la exigencia del pasaporte covid en sectores como el ocio nocturno como instrumento para favorecer la inoculación el 10% de la población diana que aún no se ha vacunado.

Por ello, hasta que el Ministerio de Sanidad no lo regule ha señalado que la Generalitat solo puede tratar "invitar" a los organizadores de actos como los festivales a que lo exijan, dentro de su derecho de admisión, mientras la Conselleria habilita puntos de vacunación en las inmediaciones para "captar" personas no vacunadas.

Hasta el momento, ha destacado que ya se han descargado más de 1,7 certificados covid a través de la web y otros 160.632 se han expedido de forma presencial.