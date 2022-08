Barceló sobre si estará en listas electorales: "Soy una mujer de proyecto, cuando se tenga que decidir se decidirá"

Dice que no hay voces críticas a Puig en Alicante: "En este partido todo el mundo cierra filas con el secretario general"

VALÈNCIA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La síndica socialista en Les Corts, Ana Barceló, asegura estar centrada en gestionar los "hitos" de los próximos meses, como la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2023, y rechaza especular sobre si podría ser candidata electoral en la ciudad de Alicante o estar en las listas del PSPV para los comicios autonómicos del próximo año.

"Soy una mujer de proyecto. Cuando se tengan que tomar esas decisiones, se tomarán en función de lo que el proyecto necesite de cada militante", responde en una entrevista con Europa Press sobre si estará incluida en las listas que el secretario general del partido y jefe del Consell, Ximo Puig, debe elaborar estos meses.

Respecto a otra opción, la de ser candidata para el Ayuntamiento de Alicante, Barceló hace hincapié en que "lo único" que contempla "ahora" es abordar la aprobación de los presupuestos y de la ley de acompañamiento en Les Corts porque, a su juicio, ahí es donde se demuestra el compromiso con los valencianos para afrontar los retos de futuro.

Preguntada por si cierra la puerta a esta posibilidad, se mantiene en la misma posición: "Ahora mismo estoy centrada en contribuir a que se amplíen las oportunidades de la gente".

DA POR CERRADA LA CRISIS DE SANGUINO

Esta respuesta llega días después de la crisis del grupo municipal del PSPV en Alicante, que se cerró con el relevo de Miguel Millana por Paco Sanguino como portavoz. "Finalmente se ha resuelto bien, como el grupo los concejales querían. Está zanjado, ahora hay que mirar al futuro y nada más", comenta Barceló.

Afirma además que su relación con el partido en Alicante es buena, "como con el resto de agrupaciones", algo que pudo comprobar en su etapa como consellera de Sanidad en los dos primeros años de pandemia.

Cuestionada por su relación con el exsenador Ángel Franco, con mucho peso en la ciudad, la síndica insiste en que siempre ha mantenido un buen contacto con todos los compañeros. "Mi paso por la vida orgánica es que cada uno aporta su granito de arena --recalca--, no tengo ninguna animadversión hacia ninguno de ellos".

Además, inquirida por si tiene la sensación de que hay voces críticas a Puig en Alicante, defiende que "no hay ninguna, absolutamente nada" porque una vez finalizados los progresos orgánicos, "en este partido todo el mundo cierra filas con el secretario general".

"TENEMOS MUY BUENOS CUADROS"

A nivel autonómico, a unas meses de que se diseñen las listas electorales para 2023, Barceló se muestra segura de que "el partido tiene muy buenos cuadros, muy buenos políticos y políticas y un empuje de gente joven" junto a los cargos con experiencia.

Tampoco tiene dudas de que Puig volverá a ser el candidato a la Generalitat a pesar de llevar ya dos legislaturas como 'president'. "Por supuesto, es el líder del PSPV y no hay ninguna duda. Ximo Puig será el candidato, lo doy por seguro", subraya, con lo que asegura no contemplar la opción de unas primarias.

En el caso de València, preguntada por la posibilidad de que la candidata no sea la actual portavoz municipal socialista, Sandra Gómez, aboga por "dejar los rumores totalmente de lado" porque "se decidirá cuando se tenga que decidir". "No considero que haya que especular con ningún compañero que está haciendo un trabajo extraordinario", asevera.

PUIG Y SÁNCHEZ, CÓMODOS Y CON "DIÁLOGO PERMANENTE"

En clave nacional, la síndica minimiza el hecho de que en la nueva Ejecutiva del PSOE no haya representación valenciana, ya que a su parecer no tiene por qué afectar a la visibilidad de la Comunitat. Es algo que justifica por las "relaciones estrechas" entre Ximo Puig y Pedro Sánchez, con "una comodidad y diálogo permanente". "Es una cuestión puramente interna del secretario general --sostiene--, no tiene ningún efecto".

Por otro lado, muestra "total respeto" al proyecto amplio de izquierdas que impulsa la vicepresidenta Yolanda Díaz y no ve comparable la mayoría absoluta que logró el PP en Andalucía con la situación de la Comunitat, donde "se ha recuperado la imagen negativa en el exterior" y Puig ha trasladado "una imagen de presidente dialogante que une, tiene puentes y sabe cuáles son las prioridades".

De cara a su futuro político, sobre si podría volver a ser consellera, Barceló insiste en que ella no se planifica "dónde estar" y agradece el haber podido liderar la gestión de la pandemia: "Tengo vocación de servicio público pese a que han sido años muy duros. En cualquier caso, estaré siempre agradecida de esta oportunidad de haber servido al pueblo valenciano".