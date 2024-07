Un barco de ayuda humanitaria atraca en Dénia de camino a Gaza para "denunciar el genocidio de Israel en Palestina"

ALICANTE, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El barco Handala, perteneciente a la Coalición Internacional Flotilla de la Libertad, ha atracado en Dénia (Alicante) en su travesía hasta Gaza (Palestina), a donde tiene como objetivo llevar ayuda humanitaria, para "denunciar el genocidio de Israel en Palestina".

Los alcaldes de Dénia, Vicent Grimalt; Ondara, José Ramiro Pastor; Gata de Gorgos, Josep Signes; Pego, Enrique Moll; El Verger, Basili Salort; y la Vall d'Alcalà, Pablo Martínez, poblaciones de la Marina Alta que han aprobado en sus plenos la declaración institucional de apoyo a Palestina y denuncia del genocidio, junto a concejales de los ayuntamientos de Dénia y Els Poblets, han participado en la bienvenida institucional al barco Handala, según ha indicado el consistorio dienense en un comunicado.

El barco atracó este domingo en el Puerto de Dénia, donde permanecerá hasta el miércoles 17 de julio. El Handala tiene como objetivo "llevar ayuda humanitaria y denunciar el genocidio de Israel en Palestina". La embarcación zarpó de Oslo el pasado 1 de mayo y, tras recorrer varios países europeos, recala estos días en Dénia antes de seguir su travesía rumbo a Gaza.

Los representantes municipales han escuchado los testimonios de voluntarios que viajan a bordo del Handala, donde conviven tripulantes de once nacionalidades diferentes. En sus intervenciones, todos han coincidido en reclamar el "compromiso" real de los gobiernos hacia el pueblo palestino, "ya que no sirven de nada las palabras si no van seguidas de hechos" y han exigido "coherencia", plasmada, por ejemplo, en la no compra/venta de armas o la imposición de sanciones a empresas españolas que "están trabajando en la colonización de Palestina, aunque ello les cueste dinero".

Vicent Grimalt ha hablado en nombre de los representantes municipales de la comarca y ha afirmado que el Gobierno de España, que reconoció el Estado de Palestina el pasado mes de mayo, "debería ir mucho más allá y denunciar la inoperancia de la ONU". "Dentro de nuestras limitaciones como entidades locales, estamos aquí para, al menos, respaldar todo el trabajo y las denuncias que hacéis y agradeceros vuestra labor y compromiso", ha sostenido.