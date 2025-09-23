'La barraca' de Blasco Ibáñez se "conecta" a la mirada actual de la mano de Magüi Mira y Marta Torres

'La Barraca', Del Escritor Valenciano Vicente Blasco Ibáñez, Llega A Las Tablas Con La Dirección De La También Valenciana Magüi Mira Y La Adaptación De Marta Torres Para Reinterpretar Esta Historia Sobre La Lucha Entre La Razón Y La Violencia A Través De - JAVIER NAVAL

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

'La barraca', del escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez, llega a las tablas con la dirección de la también valenciana Magüi Mira y la adaptación de Marta Torres para reinterpretar esta historia sobre la lucha entre la razón y la violencia a través de una puesta en escena "innovadora" y "conectada" con el público actual.

Desde este martes y hasta el próximo 28 de septiembre, el espectáculo está en el cartel del Teatro Olympia de València, donde el elenco ha presentado la obra.

En palabras de Magüi Mira, 'La barraca' es "una historia de siempre que nos habla de la eterna lucha entre la razón y la violencia, de una comunidad enferma con comportamientos salvajes".

"Una historia --prosigue-- que nos habla de la identidad tan necesaria que nos da el arraigo a la tierra en la que nacemos. Esa tierra que se convierte en desierto sin su alimento principal, el agua".

El reparto de este montaje --producido por Teatro de Malta, Pentación Espectáculos y Olympia Metropolitana-- lo conforman Daniel Albaladejo, Antonio Hortelano, Jorge Mayor, Antonio Sansano, Patricia Ross, Claudia Taboada, Elena Alférez y Jaime Riba.

Además, la escenografía corre a cargo de Curt Allen y Leticia Gañam, mientras que el diseño de vestuario es obra de Helena Sanchis y el de iluminación de José Manuel Guerra.

'La barraca' sigue conmocionando por la actualidad de sus personajes y de sus conflictos y aborda ahora cuestiones como la subida injustificada de los alquileres, de desahucios, de acoso infantil y del enconado enfrentamiento entre nativos e inmigrantes.

SIN RENUNCIAR A SU INTEMPORALIDAD

De este modo, se presenta una propuesta que conecta con el público de hoy al presentar una historia actual sin renunciar a su intemporalidad.

La pieza narra el rechazo al que se ve sometida la familia de Batiste Borrull al instalarse en una barraca y en unas tierras de la huerta valenciana que anteriormente trabajaron varias generaciones de otra familia, llamada Barret. Los hortelanos de la zona, arrendatarios todos ellos, pretenden mantener yermas esas tierras como símbolo de poder frente a sus arrendadores. El conflicto irá creciendo de intensidad hasta convertirse en tragedia.

El texto está estructurado en tres partes --pasado y presente, Los intrusos y El fuego-- a lo largo de las cuales los espectadores van conociendo el devenir de los personajes.