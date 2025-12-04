Barrachina acusa a Bernabé de "obstaculizar las denuncias" contra Salazar y le insta a "asumir responsabilidades"

Archivo - Imagen de archivo de Miguel Barrachina, nuevo portavoz del Consell - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha acusado a la secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, de "obstaculizar las denuncias" de las mujeres que denunciaron el comportamiento del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar. "Bernabé debiera velar por la igualdad y se ha dedicado a no tramitar las denuncias", ha sentenciado, y ha expresado que "debería asumir responsabilidades".

Así lo ha indicado en la rueda de prensa donde, por primer vez, ha ejercido como portavoz del Consell, al ser preguntado por el caso de Francisco Salzar y las declaraciones de Bernabé, quien este jueves ha pedido "perdón" y "disculpas" a las afectadas y ha asegurado que el PSOE ha detectado un "fallo" en el canal anónimo de denuncias, al que se ha puesto solución.

Para Barrachina, "resulta ya paradigmático que, cada vez que hay un escándalo del PSOE en España, hay valencianos socialistas de por medio, bien sea para hablar del preso Ábalos --en alusión al exministro y exsecretario de Organización del PSOE--; de Diana Morant --ministra de Ciencia, Innovación y Universidades-- con los presuntos 25 millones defraudados por la entidad que debiera investigar asuntos oncológicos y hoy, desgraciadamente, hemos conocido que Pilar Bernabé, que debiera velar por la igualdad como secretaria de Igualdad del Partido Socialista, en lugar de hacer eso, se dedicó a obstaculizar las denuncias", ha acusado.

El portavoz del Consell ha reprochado a Bernabé la "obligación incumplida" de "velar y proteger" a las víctimas. "Mientras ha sido la delegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han cerrado juzgados de violencia de género; los sistemas de aviso para las víctimas de violencia de género no han funcionado y se han excarcelado por la 'ley del solo sí es sí' a violadores confesos", ha criticado.

Al hilo, ha apuntado que también "se dedicó a ocultar" las denuncias contra Salazar, "una de las manos derechas de Pedro Sánchez". "Por tanto, le pedimos a Pilar Bernabé que asuma sus responsabilidades", ha añadido, al tiempo que también ha instado a "asumir responsabilidades" a la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, "heredera del preso Santos Cerdán --exsecretario de Organización del PSOE--".

TORRÓ Y BERNABÉ, "RESPONSABLES POLÍTICAS"

Por su parte, en un comunicado, la portavoz de Violencia contra la Mujer del Grupo Popular en Les Corts, Verónica Marcos, también ha señalado a Rebeca Torró y Pilar Bernabé como "responsables políticas de primer nivel" en "el intento de silenciar y frenar las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar".

En este sentido, ha indicado que Torró "habría tenido un papel clave en paralizar las denuncias internas". "Si Torró sabía que varias mujeres habían denunciado acoso y aun así su reacción fue tratar de contener el escándalo en lugar de proteger a las víctimas, su responsabilidad es total. Tiene que dar explicaciones de inmediato", ha afirmado.

En paralelo, ha señalado la "todavía más grave" actuación de Bernabé, que "durante cinco meses no investigó, no llamó a las víctimas, no activó el protocolo y no supervisó nada". Así, Marcos ha denunciado que Bernabé "pidió silencio interno" a responsables de Igualdad, "renunciando así a su obligación de proteger a las mujeres que buscaban ayuda".

Marcos ha señalado que "Moncloa y Ferraz se han convertido en espacios seguros para los hombres que abusan de las mujeres". A su juicio, "si Bernabé no controla ni las denuncias de acoso en su propio partido, no puede controlar nada". "Su continuidad bloquea cualquier regeneración interna y desacredita por completo el discurso feminista del PSOE", ha agregado.

Para Marcos, el caso Salazar "se agrava al confirmarse" que las denuncias internas "desaparecieron misteriosamente, alegando un error informático". "Eso no es un fallo técnico: es una operación de encubrimiento. Y en esa operación aparecen nombres: Torró al frente de la Organización y Bernabé al frente de la Igualdad", ha denunciado.

Este caso demuestra, en su opinión, que el PSOE "mantiene un feminismo de cartel y de pancarta que se derrumba cuando la denuncia afecta a los suyos". También, Marcos ha exigido que el partido "dé explicaciones" y que las dirigentes implicadas "asuman sus responsabilidades".

"El PSOE no puede dar lecciones de feminismo mientras su secretaria de Igualdad es incapaz de defender a mujeres de su propio partido. Por responsabilidad y por decencia: Pilar Bernabé debe dimitir. Las mujeres merecen algo mejor que este feminismo impostado", ha sentenciado.