Barrachina sobre la contestación de "cojonudo" de Mazón a Pradas el 29O: "No voy a entrar en conversaciones privadas"

VALÈNCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha eludido este viernes pronunciarse sobre el WhastApp que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón envió con la palabra "cojonudo" en la mañana del día de la dana a la exconsellera de Emergencias Salomó Pradas, cuando esta le trasladó su preocupación sobre el barranco del Poyo. "Yo no voy a entrar en conversaciones privadas", ha dicho.
Barrachina se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntado por cómo definiría a un presidente que hace esa afirmación en un día como la dana, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.
"Yo no participo de procesos judicializados donde además cada uno de los días tenemos autos diferentes", ha indicado Barrachina, quien ha aañadido que esto ya lo dijo en su primera comparecencia y lo vuelve a repetir: "Si yo valorase cada uno de los autos judiciales me convertiría en socialista, que sabe que se manifiestan contra aquello que dice el tribunal...".
"No conozco ni la conversación completa ni por lo tanto voy a entrar en conversaciones privadas. Esa etapa no la viví, vivo esta", ha zanjado.