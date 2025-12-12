Barrachina cree que Bernabé debe ser cesada por la gestión del caso Salazar y pide a Torró que colabore con la justicia

Archivo - El conseller de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha considerado que la secretaria del Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, debería ser cesada "de inmediato" por la gestión del caso del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar, al tiempo que ha instado a la secretaria de Organización de este partido, Rebeca Torró, a colaborar con la justicia "en todo aquello que sabe y calla".

De este modo lo ha manifestado este viernes en rueda de prensa posterior al pleno del Consell, después de que Torró haya informado de las decisiones de su partido tras concluir la investigación abierta sobre presuntos casos de acoso sexual. El PSOE ha concluido en su informe sobre los presuntos casos de acoso de Salazar que incurrió en una falta "muy grave" y también ha abierto expediente a su mano derecha en Moncloa, Antonio Hernández, pero no acudirá a la Fiscalía para presentar los casos.

Barrachina ha hecho hincapié en que Torró, que es la "heredera en el cargo del preso Santos Cerdán, a su vez heredero del preso valenciano y número 2 de Diana Morant, José Luis Ábalos, hoy ha dicho algo verdaderamente preocupante y es que van a dar asistencia psicológica a sus compañeras socialistas acosadas por sus compañeros socialistas". "Lógicamente esto no se puede quedar así", ha sostenido.

El portavoz del Consell ha cargado también contra Bernabé: "Ha visto cómo se cerraban aquí por parte del gobierno socialista, con su complicidad, juzgados de violencia de atención a la mujer; cómo los dispositivos que tenían que salvar vidas de mujeres acosadas y que han padecido violencia no hayan funcionado; cómo sus compañeros de partido elegían a las prostitutas y colonizaban las empresas públicas con sobrinas".

Y ha considerado "imposible que, además de todo eso, haya estado meses presuntamente encubriendo los abusos y el acoso de sus compañeros socialistas a sus compañeras socialistas". Por todo ello, ha señalado que la también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana "debe ser destituida de inmediato".

Mientras, ha instado a Rebeca Torró, "la heredera de los presos Santos Cerdán y José Luis Ábalos", a "aportar a la Fiscalía y colaborar con la justicia en todo aquello que ella sabe y calla".