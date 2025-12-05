Barrachina defiende la concesión del Hospital del Vinalopó: "Es un servicio que se presta por su calidad"

Archivo - Entrada principal del Hospital del Vinalopó en Elche. - HOSPITAL DEL VINALOPÓ - Archivo

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha defendido este viernes mantener la concesión al grupo sanitario Ribera del Hospital del Vinalopó, en Elche (Alicante), ya que ha asegurado que es un servicio "que se presta por su calidad" y tiene "los más altos estándares", al tiempo que ha asegurado que el Gobierno valenciano rechaza "apriorismos ideológicos".

"Nosotros estamos muy orgullosos de todos nuestros sanitarios y de todas nuestras prestaciones de servicios públicos. Y creemos que los de todos los partidos, también los del PSPV y de Compromís, tienen derecho a las mejores prestaciones públicas o concertadas pagadas con dinero público", ha señalado preguntado en la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Consell por esta concesión que gestiona Ribera, el mismo grupo sanitario que lleva el Hospital de Torrejón, en plena polémica tras salir a la luz el audio en el que su CEO, Pablo Gallart, instaba a rechazar pacientes o prácticas no rentables.

Barrachina ha subrayado que el del Vinalopó se trata "de un hospital y de una prestación que tiene las mejores calidades" y que está "fiscalizado permanentemente porque forma parte de la red pública, con la misma intensidad que el resto de hospitales de carácter público".

"Aquí no tenemos ninguna ideología, solo una vocación de servicio eficaz al paciente", ha sostenido Barrachina, quien ha recordado que el pasdo año se produjo la reversión a la sanidad pública de los servicios prestados en concierto en las áreas de salud de Dénia y en Manises y se inició, "porque si no hubiese caducado el plazo", la del Hospital del Vinalopó.

Sin embargo, en este caso ha recalcado que "la calidad en las prestaciones; el hecho de que tenga uno de los mejores servicios Cardíacos, junto a La Fe, de España; que hayan pagado 58 millones que el Botànic no exigía porque era complaciente con las entidades privadas que gestionaban la sanidad pública, y que además se haya comprometido a un nuevo centro de salud en Crevillent y a la ampliación en 100 camas del actual hospital, hicieron de forma acertada pensar que lo conveniente para los ciudadanos era que se siguiese prestando".

Por tanto, ha defendido Barrachina, "es un servicio que se presta por su calidad". "A nosotros no nos rige ningún apriorismo ideológico", ha dicho y ha señalado que hubo una etapa en la que "una consellera socialista afirmó que le daba igual que fuese más eficaz y mejor, que lo suyo era ideología. Lo nuestro no es ideología, es vocación de servicio público. Y, por tanto, esta concesión que se preserva es porque tiene los más altos estándares".