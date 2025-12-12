Barrachina esgrime que la gestión de Buseo está privatizada y señala a Polo (CHJ): "La información la tiene que dar él"

Archivo - El conseller de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha esgrimido que la gestión de la presa de Buseo está privatizada y ha señalado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, por ser el que preside el comité permanente de gestión de esta instalación, para dar las explicaciones relativas al día de la dana. "La información la tiene que dar él", ha indicado.

De este modo lo ha manifestado este viernes en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, preguntado por el escrito presentado por Vox a la mesa de la comisión de investigación de la dana en Les Corts para que comparezcan Barrachina y dos responsables de la presa de Buseo, una infraestructura titularidad de la Generalitat que se vio seriamente dañada con la dana de hace algo más de un año.

El portavoz del Consell ha señalado que Buseo es la única presa de la que es titular la Generalitat, pero ha recalcado que su gestión está privatizada desde "la etapa de Compromís" en el gobierno valenciano a una empresa "que gestiona no solo el funcionamiento y la actividad ordinaria del embalse, sino a través de cuatro personas la gestión de las emergencias" y que lo hace "con eficacia", ha valorado.

Dicho esto, ha señalado al presidente de la CHJ porque es quien preside el comité permanente de gestión de la instalación, de acuerdo con una orden "aprobada por la exvicepresidenta --del Gobierno-- Teresa Ribera en 2019" que establece que, en situación de avenidas o de lluvias intensas, se constituye este órgano "conformado por cuatro personas, las cuatro de la Confederación Hidrográfica del Júcar, presididas por Miguel Polo".

En cualquier caso, se ha mostrado "encantado" de acudir a la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts, así como "al Congreso de España o donde me lo pidan, para decirles a todos que la información" sobre Buseo "la tiene el Partido Socialista, en el que milita Miguel Polo": "La tiene que dar él, que es quien, como dueño y propietario de todos los cauces fluviales y también de los ríos, debe dar cuenta de su actuación".

NO PODRÁ "APORTAR MUCHO MÁS"

Así, ha insistido en que la gestión de la emergencia de la presa, aunque esta sea titularidad de la Generalitat, está privatizada, por lo que será también la propia empresa la que pueda ofrecer detalles al respecto. Por eso mismo, ha avanzado que él no tendrá "capacidad para aportar mucho más que lo que yo a ellos mismos les pregunte, a la propia Confederación o a la propia empresa que lo gestiona".

Paralelamente, ha resaltado que la presa de Buseo es "la primera" de las 26 de la Comunitat Valenciana en contar con un plan de emergencias implementado. Además, ha reivindicado que en estos momentos la Generalitat lleva a cabo "la mayor inversión de la historia de este embalse que tiene 120 años y que acumula deficiencias ya desde la riada del 57".

Preguntado por si considera que hubo "desatención" por parte de la Conselleria de Agricultura el día de la dana, ha replicado que no es él, sino Teresa Ribera, quien aprueba "unas normas de explotación en 2019 que establece un cuadro de mando en un documento de numerosísimas hojas en las que establece que la dirección la rige Miguel Polo, concejal socialista, y tres miembros más de su equipo en la Confederación".

LA CONSELLERIA "NO PARTICIPA"

Por tanto, ha recalcado que su departamento "no participa" y ha argumentado: "No lo digo yo, Teresa Ribera dice que ellos son los responsables, que además es lo lógico, porque las presas pueden tener cualquier de titularidad, pero hay un solo dueño: Pedro Sánchez".

"Todos los cauces han de estar controlados por una única autoridad, en este caso Miguel Polo, que para eso está sentado, aunque no llegó, pero debía estar sentado en el Cecopi, porque es él el que recibe y canaliza toda la información", ha especificado.

Dicho esto, ha aprovechado para cargar contra Teresa Ribera, que fue ministra para la Transición Ecológica durante la dana, a la que ha afeado que "un año y un mes más tarde" de la catástrofe "todavía no ha visitado la Comunitat Valenciana". También le ha reprochado su "negativa" a llevar a cabo "obras presupuestadas en el barranco del Poyo y en otros más", lo que tuvo "efectos letales".

En este contexto, Miguel Barrachina ha indicado que fue el ejecutivo de Ximo Puig el que estableció que la Conselleria de Agricultura "carece de cualificación técnica suficiente para gestionar un embalse" y por ello "procede a la licitación de un contrato por el que externaliza toda la gestión, todo el mantenimiento y la gestión".

Y cuestionado por si en el Cecopi del 29 de octubre de 2024 "se comentó algo" de la presa de Buseo, ha replicado que habrá que preguntárselo a Miguel Polo, que es "quien recibe esa información y está en el Cecopi".