Barrachina, "esperanzado" con que se alcance "a la mayor brevedad" un acuerdo en la huelga indefinida en Educación

Archivo - El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, durante una rueda de prensa posterior al pleno del Consell - GVA - Archivo

VALÈNCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller portavoz del Consell, Miguel Barrachina, se ha mostrado este viernes "esperanzado" con que se alcance "a la mayor brevedad" un acuerdo entre la Conselleria de Educación y los sindicatos en la huelga indefinida que los docentes mantienen desde el pasado 11 de mayo en la Comunitat Valenciana en el ámbito de la enseñanza pública no universitaria.

"Deseo y estoy esperanzado con que se alcance a la mayor brevedad un acuerdo", ha dicho al ser preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell y en la jornada en que la Conselleria ha convocado a las 14.00 horas una nueva mesa de negociación.

Barrachina ha celebrado que los 25.000 jóvenes que se han examinado esta semana de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) "lo hayan podido hacer, como propuso no solo el Gobierno valenciano, sino ratificó también los tribunales" --en alusión a los servicios mínimos decretados-- y ha expresado su confianza en que, al igual que ha salido bien el proceso de los exámanes de la PAU, "también salga correctamente la negociación".

El portavoz del Consell ha defendido que "hasta este momento, desde el Gobierno valenciano se ha venido haciendo todo aquello a lo que nos comprometimos". "Nunca nadie había hecho tanto esfuerzo por nuestra educación pública", ha sostenido y ha enumerado que hay "8.000 profesores nuevos", que se ha "multiplicado por tres las inversiones en instalaciones educativas" y se ha dado "libertad que permitió que 570.000 padres, por fin, eligiesen en España la lengua en la que querían educar" a sus hijos.

Al respecto, ha apuntado: "No solo más calidad y más libertad, sino más calidad de educación", con, ha dicho, la gratuidad en la etapa de cero a tres años, con 160 millones al año, "y ahora también primer año de universidad para aquellos jóvenes que hayan cursado con éxito", en referencia a las ayudas 'Impulso Universitario: Primera Matrícula Gratuita' que permiten sufragar el coste del primer curso universitario para el alumnado que apruebe la totalidad de los créditos matriculados.

"Por tanto, más educación pública, de mayor calidad y con mayor libertad. Lo hemos venido haciendo hasta que se produjo el anuncio de la legítima huelga y lo seguimos haciendo", ha asegurado, y ha reiterado que el Consell ha puesto "todo el empeño y toda la voluntad en una negociación en la que ya se ha hecho una propuesta de reducción de ratios, de aumento de inversiones en las aulas, un plan de climatización y también un aumento salarial que va a permitir que la Comunitat Valenciana sea la 17 en financiación (del Gobierno), pero la tercera en inversión por alumno en España".

A su juicio, "eso dice mucho en favor" de los presupuestos de la Generalitat "y del esfuerzo que el Gobierno valenciano está haciendo en esta negociación".