Barrachina insta a Planas a buscar las "negligencias" del día de la dana "en su propio gobierno"

VALÈNCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha instado al ministro de Agricultura, Luis Planas, a buscar las "negligencias" del día de la dana en la provincia de Valencia "en su propio gobierno".

Así se ha pronunciado Barrachina en un comunicado, en respuesta a las declaraciones de Planas, quien ha acusado a la Generalitat Valenciana de cometer "negligencias gravísimas" el día de la dana, el pasado 29 de octubre.

"El ministro sabe perfectamente de quiénes son las negligencias de la riada. Los cauces son competencia exclusiva del Gobierno de Pedro Sánchez; las obras también las debió realizar el Gobierno; la falta de mantenimiento con los cauces repletos de cañas es responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez; y los fallos de los sistemas de alerta son también responsabilidad de Pedro Sánchez. Por tanto, las negligencias debe buscarlas en su propio gobierno", ha aseverado.

Asimismo, ha afirmado que Planas "debería venir a la Comunitat Valenciana con los deberes hechos". "No se puede criticar y no invertir. No se puede pedir colaboración y no dar las ayudas que el sector necesita", ha censurado, por lo que le ha urgido a "criticar menos y dar las ayudas que ha prometido y que todavía no han llegado al campo valenciano".

En este sentido, ha sostenido que los agricultores y ganaderos afectados por la riada "no necesitan promesas de ayudas que nunca llegan". "Los anuncios están muy bien para hacer política, tal y como nos tiene acostumbrados el Gobierno de Sánchez, pero necesitamos certezas y realidades para hacer frente a la delicada situación que vive nuestro campo. Agradecemos las promesas, pero de un gobierno que nos multiplica por 19 en presupuesto lo que se esperan son realidades y no palabras", ha aseverado.

"El Consell de Carlos Mazón se puso desde el primer día a trabajar para paliar los efectos negativos de la riada en el sector. Hemos puesto en marcha inversiones de 52,4 millones que están siendo ya una realidad en actuaciones concretas para intentar recuperar la normalidad lo antes posible", ha defendido.

En la misma línea, ha agregado que la Generalitat está "destinando 20 millones de euros en la reparación de caminos rurales, que se traduce en más de 100 actuaciones ya en marcha". También ha destacado que, "gracias a una orden de ayudas de otros 20 millones de euros, vamos a poder ayudar a las comunidades de regantes a sufragar las obras de reparación de las infraestructuras de regadío".

"No queremos perder ni un minuto más. Y todo esto lo estamos haciendo de manera directa, sin burocracia. Porque es momento de ayudar al sector. Hay que dejar a un lado los anuncios con inversiones que nunca llegan y que solo generan frustración", ha zanjado.